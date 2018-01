Cote d'Ivoire: Crise post-électorale - Une victime crée un mouvement pour la réconciliation

Mohamed Koné, victime de la crise post-électorale, aujourd'hui en fauteuil roulant salue les actions du gouvernement et s'engage pour la paix.

Se mettre au service de l'Etat à travers des actions de sensibilisation à la paix et à la cohésion sociale, tel est désormais le leitmotiv de Mohamed Koné, victime de la crise post-électorale de 2010 aujourd'hui paralysé et dans un fauteuil roulant. Le lundi 15 janvier 2018, à sa demande, Mohamed a été reçu par le chef de cabinet de la ministre Mariatou Koné, le professeur Kouamé N'Guessan entouré de plusieurs agents du ministère de la Femme, de la Protection de l'enfant et de la Solidarité (Mpes).

Au cours de cette rencontre tenue dans les locaux du Programme national de cohésion sociale (Pncs), M. Koné a tenu à exprimer sa reconnaissance au Président de la République, Alassane Ouattara, au gouvernement et à la ministre Mariatou Koné pour tout le soutien et l'appui dont il bénéficie.

Aussi a-t-il indiqué être venu présenter officiellement son association dénommée Mouvement ivoirien des victimes de la crise pour la réconciliation en Côte d'Ivoire (Mvcr) dont copie des statuts a été remise au représentant de la ministre Mariatou Koné.

Pour Mohamed, cette association apolitique va œuvrer aux côtés du ministère pour la consolidation de la paix et le renforcement de la cohésion sociale. Toutefois, il apporte des précisions: « le Mvcr n'est pas une association pour revendiquer mais plutôt pour œuvrer pour la paix et l'union entre les filles et les fils de la Côte d'ivoire », a poursuivi la victime. Il a en outre appelé les autres associations de victimes à l'union et à l'entente pour bénéficier davantage du soutien du Gouvernement plutôt que de s'exposer dans la presse et les réseaux sociaux : « Aidons le Gouvernement à nous soutenir davantage. Le Président Alassane Ouattara fait beaucoup pour nous à travers la ministre Mariatou Koné. Nous devons nous réjouir et leur faciliter la tâche ».

Le représentant de la ministre Mariatou Koné s'est dit heureux de recevoir Mohamed et a indiqué que les portes du ministère sont toujours ouvertes aux victimes et associations de victimes. De telles initiatives sont encouragées par le ministère, qui œuvre au quotidien pour une meilleure prise en charge des victimes sans distinction aucune.

Mohamed est une victime tétraplégique de la crise post-électorale de 2010 qui bénéficie d'une prise en charge médicale et psychologique de l'Etat de Côte d'Ivoire. Son état de santé s'est amélioré après des soins en Côte d'Ivoire et à Casablanca au Maroc. Il suit en ce moment des séances de rééducation et est désormais le président du Mouvement des victimes de la crise pour la réconciliation.

Source: Mfpes