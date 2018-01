Cote d'Ivoire: Institut Goethe/Psychologie - Le développement personnel au scanner

Achille Ehouman Kouassi affirme qu'il importe pour la prise de parole en public, par exemple, pour les artistes, politiques, enseignants, un coaching ciblé selon le profil de chacun, nécessite un process individualisé.

L'institution accueille, à partir du 20 janvier, une conférence inaugurale d'un cycle mensuel visant à une meilleure perception ontologique pour un épanouissement social et culturel.

Apprendre à mieux se connaître, chercher à connaître les autres avec qui on est en relation, déterminer comment progresser dans son activité et mieux s'adapter à son environnement social et culturel, tels sont les objectifs du séminaire-conférence sur le « Développement personnel » qui se tiendra le samedi 20 janvier de 14h à 18 au Goethe institut d'Abidjan-Cocody, quartier Mermoz.

Animant un point-presse, à cet effet, le mardi 16 janvier, en son cabinet de la Riviera 2 à Abidjan-Cocody, le comité d'organisation a indiqué que cette première qui inaugure un cycle mensuel de conférences et séminaires sur différentes thématiques autour de l'adaptation aux changements technologiques, managériaux, scientifiques et des mutations sociales, économiques, professionnelles, culturelles par des applications de la psychologie, sera animée par un pool d'experts sous la houlette du consultant-formateur, Achille Ehouman Kouassi. Chargé de cours dans plusieurs facultés et grandes écoles, coach en entreprises, consultant-télé à la Rti pendant plusieurs années, conseiller de leaders d'opinion, il passera au scanner le concept de développement personnel à la lumière de la méthode « Mbti » (Etude de la personnalité en 4 questions). Alternativement, entre les conférences du Goethe Institut, les villes de Gagnoa, Daloa, Bouaké, Korhogo, Yamoussoukro, San Pedro, Abengourou, Aboisso, etc., recevront des séminaires ciblés de groupes socioprofessionnels et d'étudiants.

Talents et potentiels, aspirations et rêves ?

Pour en revenir à la notion de développement personnel, il faut indiquer qu'en psychologie, elle représente un ensemble de courants de pensées et de méthodes destinées à l'amélioration de la connaissance de soi, la valorisation des talents et potentiels, l'amélioration de la qualité de vie, à la réalisation de ses aspirations et de ses rêves. Le développement personnel n'est toutefois pas considéré comme une psychothérapie même s'il peut y participer.

La notion, faut-il le mentionner, recouvre plusieurs domaines, selon qu'elle est utilisée par des psychanalystes, des promoteurs de techniques New Age, certains courants du coaching, des éducateurs et spécialistes du travail, telle que l'Organisation internationale du travail (Oit), qui l'incluent dans les buts de l'enseignement supérieur et du travail décent. Ainsi, pour la revue Sciences humaines, « Les techniques de développement personnel visent à la transformation de soi : soit pour se défaire de certains aspects pathologiques (phobie, anxiété, déprime, timidité), soit pour améliorer ses performances (mieux communiquer, gérer son temps, s'affirmer) ». c'est pourquoi, et à juste titre, Achille Ehouman Kouassi affirme qu'il importe pour la prise de parole en public, par exemple, pour les artistes, politiques, enseignants, un coaching ciblé selon le profil de chacun, nécessite un process individualisé.

S'appuyant sur les principes théoriques et les grands courants la pensée positive, l'analyse transactionnelle, la programmation neurolinguistique, la psychosociologie des stades de vie, le développement personnel s'applique dans le management au coaching et au mentorat.