Cote d'Ivoire: Dr Edoh Kossi Amenouve - "La BRVM représente 10% du PIB de l'UEMOA"

Signature de convention de partenariat entre le DC/BR et Maroclear, signature de convention de partenariat entre la Brvm et la Bourse de Shanghai, organisation de la 2ème édition du Forum diaspora Nord-Américaine, lancement du programme Elite Brvm Lounge, l'ouverture du troisième compartiment dédiée au Pme sont entre autres les faits marquants de cette institution en 2017. Pour les perspectives 2018 la place boursière de l'Uemoa annonce la création d'un marché des ressources naturelles (Mines, Pétrole, gaz...), l'appel de la diaspora dans la mobilisation des ressources, la poursuite du processus d'intégration des bourses de la Cedeao.

D'entrée, le directeur générale de la Brvm et du Dc/Br a rappelé que le monde a connu une embellie en 2017, avec un Pib établi à 3,6% contre 3,2% en 2016 et caractérisé par un environnement financier mondial favorable, un accroissement des échanges commerciaux et une reprise dans les pays avancés.

