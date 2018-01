Sénégal: Drame du 15 juillet 2017 - Ouakam réintègre le foot sénégalais

Suite au massacre de la forêt classée de Boffa-Bayottes qui a fait 14 morts et 7 blessés, le… Plus »

Celui-ci rappelle par ailleurs dans son communiqué que sa décision « ne concerne que le volet disciplinaire et sportif de cette tragique affaire et est sans aucun lien avec d'éventuelles procédures devant les autorités judiciaires du Sénégal, civiles et/ou pénales, actuelles ou à venir ».

« Le TAS a établi que l'US Ouakam ne pouvait être tenue pour seule responsable des tragiques incidents survenus lors de la de la finale de la Coupe de la Ligue sénégalaise 2017 et a revu à la baisse les sanctions infligées au club par les instances du football sénégalais », indique un communiqué, « notamment eu égard à l'état du stade et au dispositif de sécurité mis en place à cette occasion, lequel était largement insuffisant ».

Le 19 septembre 2017, l'USO avait été reconnue « exclusivement responsable » d'un mouvement de foule et de l'affaissement d'un pan de mur du stade ayant entraîné la mort de huit personnes et fait des dizaines de blessés. Des échauffourées entre partisans de Ouakam et du Stade de Mbour avaient éclaté durant cette rencontre, peu avant.

