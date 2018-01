Burkina Faso: CHAN 2018 - « Les grandes équipes sont celles qui savent gérer un match », dixit Drissa Traoré dit Saboteur

Les Etalons du Burkina Faso ont raté leur premier match du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2018, en concédant le nul (0-0), le mardi 16 janvier 2018 contre l'Angola au stade Adrar d'Agadir au Maroc. Au terme de cette opposition, l'entraîneur Drissa Traoré dit Saboteur a donné les raisons de ce faux pas de sa troupe.

Les Etalons du Burkina Faso ont raté leur première sortie au Championnat d'Afrique des Nations au stade Adrar d'Agadir. Aboubacar Sawadogo et ses camarades ont été dominés dans tous les compartiments de jeu par une belle équipe des Palencas Negras de l'Angola. Au terme de la rencontre, l'entraîneur Drissa Traoré dit Saboteur a fait quelques confidences. «On aurait souhaité entamer notre aventure par un succès, mais dommage. Le football est fait ainsi. Mais d'ores et déjà, j'aimerais féliciter mes joueurs pour n'avoir pas encaisser de but.

Les grandes équipes sont celles qui savent gérer les matchs. Nous espérons revenir plus forts lors du deuxième match», a-t-il dit, avant de louer les mérites de l'équipe angolaise. «L'Angola est une bonne équipe. Elle nous a carrément faussé les calculs sur le terrain à cause du positionnement de ses joueurs. Les joueurs ont tout essayé, mais l'adversaire était bien organisé », a-t-il conclu. Quant au ministre des Sports et des loisirs, Taïrou Bangré qui s'était rendu à l'hôtel de la sélection burkinabè, pour apporter le soutien du gouvernement aux joueurs, après la déception du premier match, il a dit attendre d'eux un sursaut d'orgueil de leur part au second match.

«Contre l'Angola ça été un match diversement interprété. Mais globalement les burkinabè sont satisfaits. Puisque c'est un match nul qui aurait pu mal tourner, mais qui est prometteur parce que les burkinabè sont friands de statistiques. Parce qu'ils disent que chaque fois que nous avons commencé difficilement nous sommes allés plus loin », a-t-il déclaré, avant d'évoquer l'Etat d'esprits des joueurs. « J'ai trouvé des joueurs concentrés. Des joueurs qui ne sont pas très contents d'eux après leur prestation. Je crois que c'est positif. Cela veut dire qu'ils entendent d'eux-mêmes un sursaut. Et ce sursaut, nous espérons le voir au prochain match », a-t-il conclu.

Le Burkina Faso affrontera le Congo Brazzaville le samedi 20 janvier prochain au stade Adrar d'Agadir pour son deuxième match de la CHAN. Un faux pas pourrait compliquer ses chances pour la suite de la compétition, quand on sait qu'elle a pour objectif de remporter le trophée.

ENCADRE

Les à-côtés du CHAN

* Amado superstar

Amado Soré, la mascotte des Etalons est la star de cette 5e édition du CHAN au Maroc. De l'hôtel jusqu'au stade Adrar d'Agadir, il faisait l'objet de curiosité de la part des marocains et des nombreuses délégations présentes dans le cadre de cette compétition. Tout le monde se l'arrachait. Certains pour des interviews et d'autres pour des selfies. Ce fut pareil au stade où il a assuré le show avec le public marocain durant toute la rencontre qui a opposé les Etalons du Burkina Faso aux Palencas Negras d Angola.

* Les accréditations, un véritable casse-tête pour les journalistes

Les journalistes chargés de couvrir le match Etalons # Palencas Negras pour le compte de leurs organes respectifs ont travaillé dans des conditions très difficiles. Faute de badges, ils se sont vus obligés, pour la plupart, de suivre la rencontre dans les tribunes, au milieu des supporters.

* L'entrée au stade était gratuite

Les autorités marocaines ont offert la gratuité du stade au public marocain à l'occasion du match Burkina Faso # Angola. Mais malgré cela, de nombreuses places assises cherchaient des acquéreurs. On a dû convoyer dans des autobus des élèves et des étudiants pour pallier la défection du public.

* Un véritable joyau architectural

Le stade Adrar d'Agadir a une capacité de 45 000 places assises. Un joyau architectural qui fait la fierté de la ville d'Agadir. Il a été construit dans la perspective de la Coupe du monde 2026 que le Maroc projette d'organiser.