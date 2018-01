Burkina Faso: Maco - Liberté provisoire refusée à Nathalie Somé

Selon plusieurs sources d'informations, Nathalie Somé, ex-présidente du Conseil supérieur de la communication, emprisonnée à la Maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou (MACO) depuis le 6 septembre 2017, est souffrante.

Elle souffrirait de plusieurs maladies chroniques dont la prise en charge efficace nécessite le recours à des formations sanitaires spécialisées. Les mêmes sources indiquent que plusieurs fois, il lui a été refusé la liberté provisoire au motif qu'elle n'a pas été, jusqu'à présent, entendue sur le fond de ce dont on l'accuse. En rappel, elle est poursuivie pour détournement présumé de fonds portant sur plusieurs centaines de millions de francs CFA.

* Mauritanie : les Burkinabè exemptés de visa

«Le gouvernement de la République islamique de Mauritanie a décidé, le 5 janvier 2018, de supprimer les visas d'entrée en Mauritanie qui étaient imposés aux ressortissants du Tchad et du Burkina Faso». Voilà l'extrait d'un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération de Mauritanie, en date du 9 janvier 2018. Ainsi donc, le visa imposé aux citoyens burkinabè désirant entrer en Mauritanie est supprimé. «Cette décision s'appliquait déjà à ceux du Mali et du Niger», ajoute le communiqué. Cette mesure entre dans le cadre du G5 Sahel.

* Burkina : nouveau plafonnement des prix du tabac

Depuis l'adoption du nouveau Code général des impôts, le 20 décembre 2017, promulgué par le Président du Faso le 30 décembre 2017 et entré en vigueur le 1er janvier 2018, les prix des cigarettes ont connu des hausses illégales dans plusieurs villes du Burkina Faso. L'information est de notre confrère « lesaffairesbf.com ». Et notre confrère d'apporter des précisions : « Ainsi, le paquet de cigarettes qui était vendu à 650 F CFA, oscillait entre 750 F CFA à 800 F CFA, voire 1 000 F CFA dans certains commerces. Le bâton de cigarette a ainsi connu une hausse par endroits. Le bâton de cigarette qui se vendait à 35 F CFA avant le 30 décembre, coûtait entre 50 ou 60 F CFA. A noter qu'aucune note officielle n'était à la base de cette augmentation qui serait l'initiative de certains commerçants. Le 15 janvier 2018, le gouvernement a pris un décret pour la catégorisation et le plafonnement des prix du tabac au Burkina Faso.

Il s'agit de 3 types de produits « bas de gamme » ou produits populaires, les produits « standard » et les produits « de luxe ». Sont considérés comme produits «bas de gamme » ou « populaires », les produits de tabac toutes marques confondues dont le prix de vente au détail homologué est compris entre 600 F et 700 F CFA, le paquet de 20 cigarettes. Les produits « standard » sont les produits toutes marques confondues, dont le prix de vente au détail homologué est supérieur à 700 F CFA et inférieur à 800 F CFA, le paquet de 20 cigarettes. Enfin, les produits « de luxe », sont les produits de toutes marques confondues dont le prix de vente au détail homologué est strictement supérieur à 800 F CFA le paquet de 20 cigarettes ».

* Tournée de la Direction politique nationale du MPP : l'étape de Manga prévue le 20 janvier prochain

La Direction politique nationale du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) a initié une tournée dans les 45 provinces du Burkina Faso. L'objectif est, d'une part, d'expliquer la directive portant renouvellement des structures géographiques du parti et de l'autre, de faire le bilan des deux ans de pouvoir de Roch Marc Christian Kaboré. L'étape de Manga est prévue pour se tenir le 20 janvier prochain. La mission sera conduite par Jean-Claude Bouda, secrétaire chargé de la réforme de l'Etat au Bureau exécutif national.