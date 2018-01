Tunisie: La solidarité sociale à l'œuvre

La fin de l'année 2017 a été marquée par le lancement de la deuxième édition d'une campagne de sensibilisation et d'appel au don. Il s'agit de la mise à la disposition des clients de l'un des supermarchés de renom de cartes de dons au profit des malades du cancer.

«A la fin de l'année 2016, l'association avait lancé, dans le cadre d'une convention avec le supermarché en question, la première édition de la carte de donation de l'AMC. C'était une campagne de collecte de dons qui s'était étalée de fin novembre jusqu'au 31 décembre 2016. Les dons collectés ont été investis dans l'acquisition d'un échographe numérique performant, au profit de l'Institut Salah Azaeiz. Cet acquis avait nécessité une enveloppe de l'ordre de 212 mille dinars», indique Mme Raoudha Zarrouk, présidente de l'AMC.

Pour la création d'un deuxième centre d'hébergement

Cette année, l'expérience a été renouvelée pour finir l'année sur une note d'espoir et de solidarité. La deuxième édition des cartes de donation AMC a été lancée le 22 novembre 2017 pour être clôturée le 7 janvier 2018. Tout au long de cette période, des cartes de donation ont été exposées à la caisse dans les unités relatives au supermarché partenaire. «En achetant des cartes et en les payant à la caisse comme n'importe quel produit mis en vente, les clients ont pu ainsi faire don de cinq, dix ou de vingt dinars à l'association», renchérit Mme Zarrouk. Pour la présente campagne, l'association ambitionne de collecter assez d'argent pour répondre favorablement aux sollicitations des malades cancéreux en médicaments, en prothèses, en aides sociales et en tout ce qui serait susceptible de contribuer, tant directement qu'indirectement, à leur guérison et à leur bien-être.

Mais la part de lion sera, certainement, accordée à la création d'un nouveau centre d'hébergement, destiné aux malades provenant des régions pour consultations ou pour traitement. «Le centre d'hébergement des malades du cancer relevant de notre association compte seulement 26 lits. Or, l'affluence des malades provenant des régions pour des séances de chimiothérapie, de radiothérapie ou encore pour des consultations atteint souvent son apogée surtout durant la saison froide. Certains malades peuvent rester au centre jusqu'à deux mois d'affilée afin de bénéficier de traitements lourds dans les établissements de santé publique.

Faute d'une capacité d'accueil suffisante, nous nous trouvons parfois dans l'obligation de refuser l'hébergement de certains malades. Aussi, envisageons-nous d'élargir notre capacité d'accueil via la création d'un deuxième centre d'hébergement», explique la présidente de l'association.

Certes, la deuxième édition de la carte de donation vient de prendre fin. Néanmoins, la donation -- cet acte de générosité et de solidarité -- devrait perdurer afin de soutenir les malades du cancer notamment ceux démunis, dans leur combat pour la vie. «Je saisis l'occasion pour lancer un appel au don à tous ceux qui ont confiance en notre action. Qu'ils prennent la peine de se déplacer jusqu'à notre siège, qu'ils prennent connaissance de notre travail et qu'ils n'hésitent pas, une fois convaincus et confiants, à aider les malades du cancer dont beaucoup sont vraiment dans le besoin», ajoute-t-elle.