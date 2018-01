Tunisie: Un nouveau look...

Entre-temps, l'effectif s'est renforcé par une bonne pléiade de recrues qui répondent aux besoins de l'équipe dans les compartiments de l'entrejeu et de l'attaque notamment. Pas moins de neuf nouveaux joueurs viennent, en effet, d'intégrer le groupe.

En voici la liste : Eshraf Zouaghi (arrière gauche), Nour Ezzamen Zamouri (défenseur axial), Mohamed Saïd Karchoud (joueur de milieu), Mohamed Ali Ragoubi (relayeur), Chris Kouakou (régisseur), Mourad Hedhli (demi offensif) et trois avants, en l'occurrence Aymen Harzi, Jassem Hamdouni et l'international nigérien et meilleur buteur du championnat de son pays, Kingsley Eduwo.

Améliorer le rendement collectif

Ce qui est certain, c'est que la concurrence sera à partir de dimanche prochain, date fixée pour la reprise de la compétition nationale, bien serrée, et le souci de bien faire et de se surpasser pour mériter la confiance de l'entraîneur bien au point.

Le public sfaxien, quant à lui, aura à connaître de plus près les potentialités intrinsèques dont dispose son équipe préférée dès demain, vendredi, à l'occasion du match d'application qu'effectuera l'ensemble sur le terrain central du «M'hiri».

Un match-test au cours duquel Lassaâd Dridi alignera deux équipes, tout en faisant tourner l'ensemble de l'effectif en place.

L'entrée au stade est ouverte à tout le public.

Départs ciblés

Le recrutement de pas moins de neuf nouveaux joueurs a nécessité la réorganisation de l'effectif, de manière à accorder l'autorisation de sortie à certains éléments n'ayant plus, a priori, de place dans l'ensemble.

C'est le cas de Raymond Monday, Slim Mahjebi, Oussama Amdouni, Mohamed Ali Trabelsi, Mohamed M'selmi, Mohamed Ali Hamrouni et Sameh Bouhajeb.

Pour sa part, le gardien, Sabri Ben Hassen, vient d'être prêté pour une période de six mois au Club Sportif d'Hammam-Lif.