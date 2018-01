Tunisie: Samir Majoul, élu à la présidence

Améliorer le rendement

Le bureau exécutif de la fédération va consolider une approche filières et écosystèmes en partenariat avec les agriculteurs, les pêcheurs, les mécanismes de financement et d'assurance, la formation professionnelle, l'enseignement supérieur, la recherche appliquée et l'administration. La fédération veillera à la défense et au développement de ses filières, et consolidera ses relations avec l'amont agricole pour améliorer les rendements, la qualité, atteindre l'autosuffisance alimentaire et développer une exportation pérenne.

Samir Majoul a gravi tous les échelons au sein de la centrale patronale : dirigeant de PME, négociateur social, président de chambre syndicale nationale, président de fédération, membre du conseil national de transition de l'Utica où il était devenu un avocat du renforcement de la représentativité des régions et des fédérations dans le bureau exécutif de la centrale,

Samir Majoul avait été porté à la vice-présidence de l'union lors du dernier congrès du 17 janvier 2013. La famille Majoul est l'une des familles fondatrices du patronat tunisien : on retrouvera feu Abderrahmane Majoul dans le premier conseil d'administration de la Banque centrale de Tunisie comme représentant du petit commerce, Habib Majoul comme vice-président de la centrale patronale durant l'ère Ferjani Belhadj Ammar, et bien d'autres dans la gestion de nombreuses entreprises dans les secteurs privé et financier.