Tunisie: Hymne à la liberté

La cérémonie de signature du protocole s'est déroulée dans une ambiance festive en présence des responsables des deux clubs, ainsi que des staffs techniques et des joueurs de football des deux équipes qui devaient disputer un match amical le week-end dernier avant que la direction de l'Espérance de Tunis ne décide de l'annuler. La tension est montée d'un cran et le président de l'EST a préféré annuler le match pour que la fête ne soit pas entachée de troubles.

Dans son allocution, Mohamed Allam, le porte-parole de l'Espérance Oued Nis de Palestine, s'est félicité de la signature du protocole de jumelage entre les deux clubs qui, selon lui, « consolide l'amitié et la fraternité qui unissent les peuples tunisien et palestinien. Au-delà du volet sportif, ce protocole traduit le soutien constant de nos frères tunisiens à la cause juste du peuple palestinien, qui se bat pour la liberté et l'édification de son Etat avec pour capitale, Jérusalem ».

Ce n'est que partie remise

Les deux clubs se sont donné rendez-vous l'année prochaine pour disputer le match amical qui n'a pas eu lieu le week-end dernier.

Le club d'Oued Nis a même invité les « Sang et Or » de Tunis à se produire en Palestine : « Cela nous fera sans doute un grand plaisir d'aller en Palestine. Si nous pouvons exaucer ce vœu, nous n'hésiterons pas », a lancé en guise de réponse à cette invitation le secrétaire général de l'Espérance de Tunis, Farouk Kattou, avant de réaffirmer le soutien de son club à la juste cause palestinienne. Il est à noter que l'hôtel du Parc a abrité un peu plus tôt dans l'après-midi de la journée de mardi la cérémonie organisée par l'Union Générale Tunisienne du Travail en l'honneur de la délégation tunisienne en présence du président de l'Espérance de Tunis, Hamdi Meddeb. Au-delà du sport, c'est un message de liberté et de solidarité qu'a transmis au monde le doyen des clubs tunisiens qui a exprimé par là même son soutien à la juste et noble cause palestinienne.

Rendez-vous donc l'année prochaine et que la fête du centenaire de l'Espérance de Tunis soit rehaussée par une rencontre amicale entre les deux équipes.

Que ce vœu soit exaucé pour le grand bonheur des supporters des deux clubs, voire des deux nations, tunisienne et palestinienne.