Tunisie: Un programme gouvernemental pour booster l'investissement

Le chef du gouvernement a souligné que l'export est une cause nationale, rappelant le rôle que va jouer le Haut conseil de l'export dans l'élaboration de stratégies pour la promotion des exportations. Il a également affirmé que la priorité essentielle du gouvernement est de lutter contre la bureaucratie, tout en étant ouvert à toutes les propositions provenant des chefs d'entreprise et des professionnels.

Le deuxième axe du programme gouvernemental concerne la révision des procédures administratives en relation avec l'investissement, pour passer de neuf à cinq étapes. L'objectif est de réduire les délais de création de projet entre 48 heures et 72 heures. De même pour les délais concernant les autorisations de bâtir, le raccordement au réseau électrique, le transfert de propriété, les délais de remboursement de la TVA, etc. Il s'agit aussi de réviser l'ensemble des procédures de manutention et de dédouanement dans les ports commerciaux, notamment le port de Radès.

