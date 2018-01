Mali: Politique nationale d'Aménagement du territoire et de la population - Faire face aux défis de développement social et économique

Dans le cadre de la dissémination de la politique nationale de l'Aménagement du territoire et de tutelle a initié, du 13 au 14 janvier 2018 à Fana, un atelier d'appropriation à l'intention des cadres du ministère et des directeurs régionaux.

Dans son discours d'ouverture, Adama Tiémoko Diarra, ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Population a rappelé que le gouvernement dans le souci de promouvoir un développement du territoire national alliant progrès social, l'efficacité économique et la protection de l'environnement a adopté le 23 novembre 2016 une nouvelle politique par décret n°2016-0881/P-RM.

Parlant de la nouvelle politique nationale d'Aménagement du territoire, il a fait savoir qu'elle vise à contribuer à la consolidation de l'unité nationale, aux solidarités intra et interrégionales et à l'intégration régionale et sous régionale. « Elle doit permettre au Mali de faire efficacement face aux défis suivants : la régionalisation, la construction des territoires et de leur cohérence avec les secteurs ; la prospective, de l'anticipation et de la veille territoriale ; la transition démographique, l'urbanisation, la gestion foncière », a-t-il expliqué.

Concernant la nouvelle politique nationale de population, elle a été adoptée par décret n°2017-108/P-RM du 29 décembre 2017. Et de préciser qu'elle doit permettra au Mali de faire face aux défis suivants : la fécondité qui reste très élevée avec en moyenne 6,5 enfants par femme ; la mortalité des femmes en âge de procréer ; les migrations internationales ; l'urbanisation accélérée et d'un exode rural massif ; la réduction de l'analphabétisme et des écarts entre garçons et filles ; l'amélioration des conditions d'existence, de la situation et du statut social de la femme malienne ; le chômage et du sous-emploi.