Afrique: Des journalistes africains demandent des comptes après les propos de Trump

Les diplomates américains ont fait de leur mieux pour expliquer que les pays africains se devaient de rompre avec Pyongyang et expulser les diplomates et ressortissants nord-coréens. Pour le département d'Etat, il s'agit de pousser les capitales africaines à tout faire pour faire respecter les sanctions internationales contre le régime de Kim Jung un, que l'on considère, à Washington, comme la principale menace à la sécurité des Etats-Unis.

Le département d'État a tenu une conférence de presse, mercredi, pour mettre en garde les capitales africaines : elles doivent en faire plus pour faire respecter les sanctions internationales visant la Corée du Nord. Mais un certain nombre de journalistes avaient d'autres questions à poser aux diplomates américains et notamment sur les propos injurieux attribués au président américain concernant les pays africains.

