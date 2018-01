Ethiopie: Libération d'une figure de l'opposition

Des manifestations ont démarré d'abord en pays Oromo, puis s'étaient étendues à la région Amahra et à celle des peuples du Sud. Ce mouvement d'une ampleur jamais vue depuis 25 ans, met en cause la domination du pouvoir par la minorité tigréenne, incarnée par le TPLF, le Front de Libération du peuple du Tigré.

La communauté oromo, principal groupe ethnique du pays, qui était à l'origine du mouvement de contestation de 2015, attendait donc avec impatience de voir sortir Merera Gudina. Près d'un millier de personnes sont venues le saluer à son arrivée chez lui, dans la banlieue d'Addis-Abeba. Après plus d'un an de détention, ce professeur d'université de 61 ans, n'a pas perdu son objectif et a immédiatement appelé le gouvernement à « négocier avec les forces politiques qui jouissent d'un soutien massif, afin de créer une Ethiopie démocratique qui garantisse l'équité entre tous ».

Jusque-là, les autorités n'ont libéré que du menu fretin. Lundi, le gouvernement a affirmé avoir rendu la liberté à plus de 500 personnes qui étaient en attente de procès. La plupart étaient accusés de violences ethniques à la frontière entre les régions Oromo et Somali, au sud-est du pays. Mais aucune tête d'affiche n'avait encore été libérée.

