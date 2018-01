Le site d'informations sportives Sport221.com a été officiellement lancé hier, mercredi 17 janvier à Dakar. Selon l'administrateur du site, le journaliste Amédine Sy, la nouvelle plateforme est une « réponse à une demande éditoriale à un besoin d'adaptation et de mise à niveau dans un contexte où le digital est central dans le journalisme ».

« J'ai créé ce site parce que les médias dits traditionnels doivent s'adapter ou disparaitre », a fait savoir le journaliste. En effet, à quelques mois de la tenue de la Coupe du monde de Football et de Basket Ball qui verra la participation des deux équipes nationales du Sénégal, Sport221.com va jouer pleinement sa partition en accompagnant les citoyens dans les informations. « Je me suis battu pour créer ce site et je me battrai pour qu'il soit leader. Je veux que ce site soit un site de référence, un site d'exclusivité en sport mais aussi un site qui va accompagner les sportifs surtout qu'on est dans une année inédite de Coupe du Monde où le Sénégal aura deux sélections, l'équipe nationale de football et l'équipe nationale de basket. Les journalistes ont leur partition à jouer ».

Au cours de la cérémonie de lancement, plusieurs personnalités qui ont marqué de leurs empreintes le sport sénégalais, ont été distinguées. Le ministre des Sports, Matar Ba, le président du Cnoss, Mamadou Diagna Ndiaye, la secrétaire générale de la Fifa Fatoumata Samoura, le footballeur Sadio Mané, les basketteurs Gorgui Sy Dieng et Astou Traoré mais aussi Aliou Cissé et Moustapha Gaye, respectivement sélectionneur des Lions du football et ancien entraineur des Lionnes du basket.

Mes Augustin Senghor président de la Fédération sénégalaise de football et Babacar Ndiaye président de la Fédération sénégalaise de basket ont également réçu leurs distinctions. Au vu de la présence de plusieurs des lauréats et des représentants de Sadio Mané et Fatou Samoura qui n'ont pas pu effectuer le déplacement, l'administrateur du site dira : « Je suis très content parce qu'aujourd'hui, j'ai réussi à rassembler la crème du sport sénégalais ».

En effet, le comédien Per Bu Xar et la chanteuse Abiba ont également ravi le public venu nombreux répondre à l'appel du «coach » Amédine Sy.