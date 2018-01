Sénégal: Rencontre «de plus» entre gouvernement et syndicats - Démarrage des négociations, ce vendredi

Face à de gros nuages qui planent sur l'année scolaire dans un contexte de débrayages et de grèves des syndicats d'enseignants, c'est le Premier ministre qui décide de monter au créneau. Mahammad Boun Abdallah Dionne va rencontrer les syndicats ce vendredi à partir de 10 heures, au siège du secrétariat général du gouvernement.

Va-t-on vers une rencontre «de plus» entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants ?

Le premier ministre Mahammad Boun Abdallah Dionne et les responsables syndicaux seront autour de la table de négociations, ce vendredi 19 janvier, au siège du secrétariat général du gouvernement, immeuble ex Breda. Au regard des points inscrits dans les préavis de grève des syndicats d'enseignants, il faudra plus une rencontre entre les différentes parties prenantes, pour convaincre les enseignants à baisser les armes. Ils entendent du concret venant du chef du gouvernement, c'est-à-dire une matérialisation des points de revendications inscrits dans le procès-verbal de la dernière rencontre entre le gouvernement et les syndicats. Il s'agit, selon Souleymane Diallo, de l'augmentation des indemnités de logement, du paiement de la validation aux 2/3 avec rappel des années de volontariat, de vacation et de contractualisation pour les maîtres contractuels et les professeurs contractuels reclassés comme fonctionnaires.

Parlant de la direction monétaire et de crédit (Dmc), les enseignants exigent le virement des crédits pour tous les détenteurs de conventions de prêts, car, le Sudes avait signalé que «plus de 3000 titulaires de convention de prêt en 2016, attendent toujours la mise à disposition de fonds».

En plus, les syndicats d'enseignants attendent des garanties de Mahammad Boun Abdallah Dionne, sur les lenteurs constatées dans la délivrance des actes de la Fonction publique. Malgré l'opération coup de poing pour le chargement de tous les actes issus du dispositif, les syndicats ont fait savoir que seuls quelques centaines d'actes de validation ont été publiés sur plus de 20.000 dossiers parvenus à la direction générale de la Fonction publique.

«Nous exigeons l'apurement du stock des actez », souligne Souleymane Diallo, Sg du Sels, au terme d'une rencontre entre le ministre de la Fonction de la publique et les syndicats les plus représentatifs, notamment le Sels, le Sels/A, l'Uden pour l'élémentaire, le Saemss et le Cusems pour le moyen secondaire et enfin le Siens pour les corps de contrôle.

«A part la question du Dmc où le gouvernement a réagi un peu en donnant l'engagement de payer, nous attendons du gouvernement des propositions concrètes sur les autres questions. L'Etat doit dire quand et comment la dette va être payée en termes de rappel. Sur les lenteurs administratives, comment le stock va être épuré», déclare Souleymane Diallo. Non sans préciser que les enseignants comptent poursuivre les mouvements d'humeur sans la satisfaction des points susmentionnés.

Le gouvernement rassure

Cette détermination des enseignants à poursuivre la lutte syndicale pousse les autorités, pour le moment, à retenir une série de rencontres pour espérer résoudre définitivement les problèmes du système. Selon Mariama Sarr, ministre de la Fonction publique, «les syndicats vont être édifiés dans les détails sur toutes les réalisations qui sont en train d'être faites. Beaucoup d'efforts sont en train d'être faits ».