Sénégal: Pour le développement des HLM, DCLIC tient les assises de la commune à partir du 20 janvier

Les assises citoyennes de la commune des Hlm se tiendront du 20 au 21 janvier sous le thème: «Acte III de la décentralisation: contraintes et opportunités pour notre commune». Les membres de l'association Dclic, en collaboration avec la mairie, ont tenu, mardi dernier 16 janvier, un point de presse dans les locaux de l'institution municipale.

Les assises citoyennes vont permettre aux différents acteurs de la commune des Hlm d'avoir un référentiel qu'ils pourront utiliser dans les investissements. L'assurance est du président de Dynamique convergence en liens pour l'implication citoyenne (Dclic) qui a initié ce rendez-vous citoyen qui se déroulera, cette année, du 20 au 21 janvier prochains, sous le thème: «Acte III de la décentralisation: contraintes et opportunités pour notre commune».

En point de presse, avant-hier mardi au sein de la commune, son président, Ousmane Touré, a souligné que «ce projet a été conçu et muri de longue date par notre association, Dclic-Hlm, qui est structure de la société civile. Ils sont réunis par la volonté de matérialiser leur engagement citoyen, en s'investissant dans des actions multiformes pour soulager les couches les plus vulnérables de la commune que sont les personnes âgées, les jeunes, les femmes et les enfants». Et de poursuivre que «Dclic s'est également évertué à créer une coopérative dédiée aux femmes de l'association afin de leur permettre de s'adonner à des activités génératrices de revenus, par la production et la commercialisation de produits locaux transformés».

Pour les réflexions, elles tourneront autour de six axes notamment la l'initiative économique, l'éducation et la formation professionnelle, la santé, le cadre de vie, le sport mais aussi la culture. Le président Touré a aussi rappelé que les assises citoyennes de la commune n'ont aucune vocation à constituer une cour d'inquisition contre une quelconque institution, un quelconque parti politique, individu ou groupe d'individus. «ce qui nous importe fondamentalement dans un contexte de communalisation intégrale et de territorialisation des politiques publiques, c'est la prise en charge correcte des préoccupations des populations par des échanges sains, fructueux, en vue de mettre la commune des Hlm sur l'orbite du développement et ses populations sur celui du mieux-être» a-t-il avancé.