Sénégal: Changement de logotype de l'entreprise - Senelec décaisse près de 150 millions

Pour accompagner la transformation de l'entreprise, la société nationale de l'électricité a décidé de changer complètement son identité visuelle. Pour se faire, la société n'a pas lésiné sur les moyens, car elle a décaissé environ 150 millions de francs Cfa. La révélation a été faite hier, mercredi 17 janvier, lors de la cérémonie de lancement de ce nouveau visage de Senelec. «Moins de 150 millions de francs Cfa pour relooker les agences, les véhicules. On a essayé d'agir en faisant des économies. On ne va pas changer la couleur des véhicules de Senelec, mais on pendra des autocollants pour les mettre à la place du logo actuel afin d'éviter des dépenses supplémentaires», a fait savoir le directeur général de Senelec Mouhamadou Makhtar Cissé.

