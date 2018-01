Sénégal: Musique religieuse -Deg Dadie à la conquête du public

Ayant longtemps cheminé ensemble avec le célèbre chanteur Thiantacoune du nom de Omaro, Talla Thiam alias Deg Dadie veut maintenant tisser sa toile dans le paysage musical sénégalais. C'est ainsi qu'après la sortie de ses quatre titres que sont « Mbirmi Deg Dadie la », « Kala Gui », « Way boula dikalé « et « Mou Teral la », l'ancien choriste de Omaro est décidé à poursuivre sa carrière solo.

Sur ce, Deg Dadie est pour l'heure en train de travailler avec le producteur Papis Konaté et compte sortir son album au cours du prochain Magal de Touba. «Hormis mes quatre titres, je vais compléter par quatre ou cinq autres chansons. Je suis en train de travailler activement sur mon premier album et je vais attendre le prochain Grand Magal de Touba pour sortir ce disque », a-t-il déclaré. Pour enrichir sa musique, le jeune artiste dit s'inspirer par Serigne Saliou, Cheikh Béthio et Serigne Touba avant de laisser entendre : «je serai toujours reconnaissant au guide des Thiantacounes Cheikh Béthio Thioune qui m'a beaucoup soutenu et c'est d'ailleurs lui-même qui m'a donné le sobriquet de Deg Dadie».

En effet, Deg Dadie qui ne doute pas de son talent compte bien réussir à imposer son style. Ainsi, avec son groupe Bégueulé, le jeune artiste est décidé à marquer la scène musicale sénégalaise et même internationale. Au cours de sa carrière, Talla Thiam a eu à jouer à Sorano et au Grand Théâtre à l'occasion de différents spectacles religieux en plus de sa tournée en France en compagnie de Omaro.

Deg Dadie a commencé à chanter très jeune et a démarré par des chants profanes au niveau des Simb et Mbapattes. Par la suite, il a rejoint le groupe de Pape Guéye Miradi, un chanteur Thiantacoune en 2005 avant de rejoindre le groupe de son ami Omaro en 2011. Il a ainsi débuté sa carrière solo en 2014 qui doit lui permettre d'être parmi les chanteurs Thiantacounes.