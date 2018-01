interview

La Première Vice-présidente du mouvement national des Femmes de Benno Bokk Yakaar (Bby), Adji Mergane Kanouté déclare que l'opposition «doit être assez mature et responsable» pour se retrouver autour du chef de l'Etat aux fins de trouver des solutions aux différents problèmes du pays. Pour elle, cette opposition constituée, pour la plupart, d'hommes d'Etat ne doit pas boycotter le dialogue initié par Aly Ngouye Ndiaye sur instruction du Chef de l'Etat.

La présidente de l'Union pour le développement du Sénégal (Uds), reste persuader qu'avec le «bilan élogieux» du Président Macky Sall, la mouvance présidentielle n'a rien à craindre de la dynamique unitaire de Mankoo Taxawu Senegaal autour du leader de Rewmi, Idrissa Seck. Dans cet entretien, le député de Bby à la 13ième législature parle du rôle que cette législature doit jouer ; de la distinction reçue des internautes de Kaolack, du front social en ébullition, ainsi que des dossiers politico-judiciaires. Sans oublier la tuerie de Boffa-Bayotte.

Vous avez été, récemment, désignée par les internautes à Kaolack, «Femme de l'année». Que vous inspire cette distinction ?

J'en suis fière, car c'est une distinction qui est locale. C'est vrai que j'ai eu ma première distinction en 2014 : Révélation politique de l'année. J'ai également été désignée : Femme politique modèle, avec le prix Calebasse de l'excellence en 2017. Mais, cette distinction, c'est toute ma fierté dans la mesure où c'est au niveau local. Ceux qui ont voté sont des internautes et dans les réseaux sociaux, ce sont les jeunes. Alors qu'on sait que les jeunes constituent une part importante de la population sénégalaise. Si je suis plébiscitée devant des femmes d'Etat, j'en suis très fière. Cela est une source de motivation supplémentaire. Je pense que je le mérite dans la mesure où je m'investie sur le terrain, dans ma localité qui est Kaolack. J'accompagne les femmes dans le financement, tout comme les jeunes, même les tout-petits. Il m'arrive d'aller vers les couches vulnérables. Peut être que c'est grâce à ces actions de terrains, disons sociales, que j'ai pu bénéficier du vote des internautes kaolackois.

Récemment, le chef de l'Etat, Macky Sall a reproché à certains de ses camarades de parti leur inertie. Vous, femmes de Benno Bokk Yakaar, vous sentez-vous concernées par ces reproches ?

Absolument pas. Nous ne nous sentons pas concernées dans la mesure où la coordination nationale des femmes de Benno est dynamique et cela depuis 2012, jusqu'aujourd'hui. Nous sommes sur le terrain. Nous n'avons pas de répit parce que nous avons un objectif clair, précis, qui est de donner au Président Macky Sall un second mandat dès le premier tour. Et cela, nous nous y attelons avec abnégation. Car, il est important de pouvoir nous approcher des populations et de porter les réalisations du président. Si je prends en compte les programmes qu'il a mis en place pour les populations, ces programmes sont ambitieux, réalistes et réalisables

En ce qui concerne le budget de l'Etat, vous voyez la priorité est accordée au social avec plus de 426 milliards. C'est le budget le plus social de l'histoire du Sénégal. Ce qui montre que le Président a fait énormément de choses et qu'il nous revient à nous, militants, je dis bien des militants et même pas alliés, parce que pour moi présentement il n'y a qu'un seul parti politique qui est Benno Bokk Yakaar. Il nous revient à nous de porter ces réalisations au niveau des populations.

Vous avez tantôt parlé d'un budget social, au moment où le front social est en ébullition. N'est-ce pas paradoxal ?

Vous savez, on a pris l'année 2018 comme année sociale. Mais, depuis que le Président est porté à la tête de l'Etat, le social est vraiment une réalité au Sénégal. Donc, depuis 2012 jusqu'aujourd'hui, le Président investit énormément dans le social. Je pense qu'il n'y a pas de front en ébullition. Peut-être, vous me direz que ce sont les enseignants. Je pense que la plateforme revendicative avait plusieurs points et tous les points ont trouvé des solutions, sauf un qui concerne les logements. Je pense que ça également, les discussions sont en cours, des accords seront trouvés et il y aura un dénouement heureux à l'instar des autres points qui ont été déjà solutionnés. Je pense qu'il faut saluer la qualité de l'enseignement sénégalais avec le relèvement du niveau des enseignants.

N'avez-vous pas peur du traitement de certains dossiers judiciaires, notamment les cas Khalifa Sall et Karim Wade, qui pourraient porter un coup dur au bilan du Président ?

La reddition des comptes est une demande sociale. Le Président en a fait une priorité. Quiconque a géré les deniers publics a l'obligation de rendre compte. Je pense que les traitements, à mon avis, sont corrects. Si vous pensez au maire Khalifa Sall, c'est normal, car il a eu à gérer les deniers publics. Il doit rendre compte. Je pense que cela lui est profitable, comme j'ai l'habitude de dire. C'est une chance de pouvoir édifier les Sénégalais parce qu'il a des ambitions présidentielles. Quand on a des ambitions présidentielles, on doit être transparent. Le premier critère de transparence, c'est de pouvoir se justifier, apporter des arguments et des preuves quant à son innocence. Je pense que ce procès vient à son heureux, et il est au profit du maire Khalifa Sall.

D'aucuns pensent qu'en voulant écarter des adversaires de taille comme Karim Wade et Khalifa Sall, le pouvoir est en train de tracer un boulevard à Idrissa Seck. Qu'en pensez-vous ?

Personne n'a été écarté. Karim Wade a été gracié. Il a préféré être loin du Sénégal. Lui seul sait pourquoi il n'est toujours pas revenu. Je pense que s'il avait des ambitions pour le Sénégal, il serait aujourd'hui ici. Pour le cas d'Idrissa Seck, lui baliser le chemin, ça ne nous fait pas peur du tout. Au contraire, ce qui nous importe, c'est que nous sommes en train de nous organiser comme on l'a toujours fait et d'être sur le terrain, car il n'y a que cela qui paie.

Idrissa Seck, porté par Mankoo Taxawu Senegaal semble un adversaire de taille pour le chef de l'Etat, en 2019. Qu'en dites-vous ?

Du tout. Ce n'est pas pour le minimiser. Mais, comme je l'ai dit, le Président a un seul argument qui est de taille, c'est son bilan. C'est ce bilan qui va le faire réélire. C'est tout simplement pour dire que Mankoo forme un bloc ou pas, cela ne peut pas vraiment être, à mon avis, un obstacle pour que le Président Macky Sall ait un second mandat dans la mesure où il a énormément fait pour le Sénégal.

«Le Sénégal de tous, un Sénégal pour tous». Que peut-on mettre dans ce slogan ?

J'ai l'habitude de dire «un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous, une réalité en marche». C'est une réalité en marche au vu de tous les actes posés par le Président au profit des couches vulnérables. Je peux citer la Cmu, les bourses de sécurité familiales qui passent maintenant de 300.000 familles à 400.000 familles. Rien que sur le social, la priorité accordée, avec plus de 326 milliard, cela montre que c'est une «un Sénégal de tous, et un Sénégal pour tous». L'objectif du président c'est l'épanouissement du sénégalais. Il veut que tous les sénégalais puissent accéder à un minimum, pour l'amélioration du bien-être du citoyen sénégalais.

Peut-on dialoguer quand on pense que ses droits ne sont pas respectés, comme le soutient l'opposition qui a opté pour la politique de la chaise vide ?

Je pense que le Sénégal est un pays de dialogue. Dans toutes les grandes crises, on trouve une solution autour d'une table. L'opposition, constituée la plus part d'hommes d'Etat, doit vraiment être assez mature et responsable et se retrouver autour du Président pour trouver des solutions aux problèmes que j'ai soulevés. On ne peut pas dialoguer avec une personne qui ne veut pas dialoguer. C'est dommage. Quand le ministre de l'Intérieur a invité à un dialogue, je pense que c'était l'occasion donnée pour souligner les problèmes et trouver des solutions. Mais, au lieu d'aller participer à ce dialogue, certains ont pensé le boycotter.

Comment peut-on avoir une législature meilleure que celle précédente, lorsque celle-ci se signale par la division sur la question de la levée de l'immunité parlementaire de Khalifa Sall ?

Je n'étais pas là, lors de la 12ième législature, mais d'après ce que les gens disent, il y a certaines limites, en dépit des réalisations constatées. Maintenant, nous de la 13ième législature, nous voulons une législature responsable, remarquable et remarquée. Je pense que la déclaration de politique générale a permis à l'opinion nationale et internationale de mesurer la qualité des hommes et des femmes qui composent cette 13ième législature. Nous allons continuer dans cette dynamique pour ne pas faire dans les polémiques inutiles, dans les invectives.

Pensez-vous que les plaidoyers que vous portez au niveau de l'Assemblée sont pris en compte par le chef de l'Etat, Macky Sall dans ses politiques ?

Absolument et j'en suis ravie parce que cela montre que le Président est à l'écoute du peuple. Il nous a demandé d'être les députés du peuple. Aujourd'hui, nous portons des plaidoyers au niveau de l'Assemblée et nous voyons que ces plaidoyers ont trouvé des solutions. Nous en sommes vraiment contents. Nous ne pouvons que remercier le Président, Macky Sall et son Premier ministre. Je rappelle que, quand j'ai parlé de la taxe sur l'exportation de l'arachide, quelques semaines après, le Président a supprimé cette taxe. Egalement, quand j'ai parlé de l'Île de Djogué, près de Carabane, qui avait un problème de digue, 2 jours après, les habitants de l'île m'ont appelé pour me dire qu'une mission était déjà sur place. Pour dire que le Président est quelqu'un qui est à l'écoute de son peuple et que nous les députés, nous devons porter les préoccupations des populations au niveau de l'Assemblée.

Que répondez-vous à ceux qui disent que les partis qui s'allient à la coalition Benno Bokk Yakaar s'affaiblissent au profit de l'Alliance pour la République?

Je pense que ce sont des problèmes internes aux partis. Cela n'a rien à voir avec le Benno. Ce qui se passe au Ps est un problème entre socialistes. Donc, à mon avis, c'est un problème de leadership, de positionnement, d'organisation, de méthode, etc. Egalement, ce qui se passe au niveau de l'Afp n'a rien à voir avec le Bby. Il y a d'autres partis qui sont alliés avec le parti au pouvoir, il n'y a pas eu de problèmes. A mon avis, c'est un problème interne à ces partis. Donc, dire que c'est Benno ou c'est à cause du président Macky Sall qu'il y a eu des problèmes dans certains partis, c'est vraiment méconnaitre le fonctionnement de la coalition Bby.

Dans les partis comme le Ps, l'Afp, la Ld, c'est la question du compagnonnage avec Benno qui a fait quitter certains responsables. Qu'en dites-vous ?

Je suis convaincue que ce soit le Président Macky Sall, comme nous de Benno, nous aurions aimé que ces partis gardent toute leur unité. C'est ça qui nous fait gagner. La division de ces partis ne va pas faire des heureux au niveau de Benno Bokk Yakaar. En politique, c'est l'addition et non la soustraction. Donc, ces personnalités qui ont quitté l'Afp, le Ps, ou autres, sont des artisans de la victoire de Benno en 2012. Nous aurions aimé les avoir encore avec nous. Toutefois, ils sont partis, d'autres sont venus rejoindre Benno. Parce qu'à la date d'aujourd'hui, nous sommes à 10 sous-coalitions et chaque coalition est composées d'une multitude de partis politiques. Pour dire qu'aujourd'hui également que Benno reste fort, même si nous aurions souhaité que ces responsables politiques qui ont quitté leur parti restent dans Benno.

Par rapport à la tuerie qui s'est passée à Boffa Bayotte, quelle analyse en faites-vous ?

Le Président a soulevé la nécessité de la consolidation de la paix en Casamance le 31 décembre, à l'occasion de son adresse à la Nation. Mais, il est bon de rappeler que dès son avènement à la tête du pays, le Président a fait du retour définitif de la paix en Casamance une priorité, une paix sans vainqueur ni vaincu. Force est reconnaitre que le processus de paix en Casamance est véritablement en marche. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est d'inviter toutes les fores vives, les acteurs du processus, les populations, à se retrouver autour du Président pour la sauvegarde de la paix dans cette zone qui a connu une réelle accalmie ces 7 dernières années avec son Excellence Macky Sall.

Adji Mergane Kanouté député de BBY sur le boycott du dialogue par l'opposition