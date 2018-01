Sénégal: Ucad / Les étudiants de Master 2 en grève - Ils reclament le paiement de leurs bourses et subventions

Les étudiants de master 2 de l'université Cheikh Anta Diop (Ucad) de Dakar sont en grève depuis hier, mercredi 17 janvier 2018. Ces étudiants qui réclament leurs subventions entendent continuer la grève jusqu'à obtenir satisfaction.

Les étudiants de master 2 de l'université Cheikh Anta Diop (Ucad) de Dakar et leurs camarades des Facultés de droit et de science, de la Faseg et de Lettres modernes (Lm) sont dans tous leurs états. Ils ont déserté les amphithéâtres et autres salles de cours pour réclamer le paiement de leurs subventions de mémoire et leurs bourses. En grève depuis, hier mercredi, ils ont barré la route allant vers le couloire de la mort en brulant des pneus, en plaçant des branches d'arbres sur la voie mais également de grosses pierres, au environ de 11 heures. Après le couloire de la mort, ces étudiants se sont retournés vers l'avenue Cheikh Anta Diop. Mais là, ils n'ont pas réussi à bloquer la circulation, les policiers étant déjà sur place.

Pour manifester leurs mécontentes et faire face à ces derniers, les étudiants ont adoptés d'autres stratégies telles que les jets de pierres et des insultes. Les étudiants qui se sont repliés à l'intérieur du campus social, entre le pavillon A et PM4, lançaient des pierres aux policiers qui ripostaient par jets des grenades lacrymogènes tout en régulant la circulation des voitures sur l'avenue Cheikh Anta Diop. Ces deux pavillons ont été envahis par une fumée âcre, difficile à respirer et qui malheureusement a freiné le travail des vigiles de la petite porte de l'université. Ils sont allés se réfugier dans les pavillons.

En effet, pour ces étudiants, l'objectif de cette grève est de réclamer leurs bourses et subventions de mémoire de Master. Selon Saliou Samb, étudiant en master 2 en droit, le recteur n'a pas tenu sa promesse. «Parce qu'il nous avait promis qu'il allait nous donner nos bourses à partir du 25 décembre au 5 janvier. Mais, jusque-là, nous n'avons rien reçu», affirme Saliou. Il ajoutera: «nous avons besoins de nos bourses parce que nous sommes entrain d'écrire nos mémoires. Et, avec certaines recherches, nous ne pouvons pas aller sans subvention... »

Ces étudiants qui ont entamé leur grève depuis le lundi dernier, ont suspendu leur mouvement d'humeur avant de le reprendre hier, leur deuxième jour (de grève). «Nous comptons bien poursuivre la grèves jusqu'à l'obtention de nos bourses, en empêchant les facultés de faire leurs cours», déclare Saliou.