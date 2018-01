Tunisie: Malek Jaziri n'a pas démérité !

Encore un match en 5 sets, mais cette fois, ce n'est pas le même scénario : Jaziri a été battu 3 sets à 2 après avoir réussi à revenir à 2 sets à 2. Ce n'est pas une défaite et une élimination qui font rougir, mais bien au contraire, le Tunisien a livré un bon match et s'est donné à fond.

Contre lui, il y avait un certain Gilles Muller, 28e joueur mondial et qui a une longue expérience des tournois de grand chelem (il a 34 ans). Après avoir mené 2 sets à 0, contre un Malek Jaziri qui a perdu son service deux fois seulement pour prendre in extremis les deux premiers sets, Gilles Muller a été piégé au «tie-break» au 3e set (ce qui montre que le match a été équilibré). Le Tunisien reprend son souffle, croit plus en ses moyens et joue un excellent 4e set où il sert mieux, joue plus l'attaque, gère mieux ses sensations physiques, et revient à 2 sets partout. Par la suite, et en dépit de l'ascendant moral, Jaziri a craqué physiquement (beaucoup d'efforts y compris le premier match contre Carruso) pour permettre à Muller de l'emporter. En somme, Jaziri n'a pas démérité avec une défaite in extremis, et par rapport à l'année dernière, et ne perdra pas des points ATP.

Ons Jabeur éliminée

Pour Ons Jabeur, la loi du plus fort a été respectée : la Tunisienne est tombée sur une Elena Vesmina (18e joueuse mondiale) qui n'a pas pris le match à la légère. Comme Malek Jaziri, Ons Jabeur a joué un match honnête et a perdu sur des détails (qui font généralement la différence) face à l'expérimentée russe qui n'a pas laissé la moindre occasion à notre joueuse pour la surprendre. Une défaite 6/3 et 6/4 et une prestation pas mal pour un début de saison et dans un tournoi de grand chelem. La Tunisienne, qui a perdu deux fois au premier tour en ce début de saison, doit essayer de gagner plus de points WTA pour avancer encore sur le top 100. La saison 2018 doit être la confirmation et l'envol comme 2017.