Tunisie: En avant toute !

Etre dans le coup

Outre cela, s'ajoute le forfait du principal gaucher de la sélection nationale, Amine Bannour, pour le match d'ouverture de tout à l'heure face au Cameroun. Le sociétaire de Chambéry est également blessé et pourrait même rater tous les matches du premier tour. En dépit de ces aléas, le sélectionneur national reste optimiste et compte sur la volonté et la rage de vaincre de ses jeunes troupes. Toni Gerona sait qu'il doit faire tourner son effectif pour éviter les blessures à ses joueurs, d'autant que l'équipe de Tunisie ouvre le bal tout à l'heure face au Cameroun. Le sélectionneur national a certes supervisé des rencontres de son adversaire du jour, mais il part tout de même à la recherche d'un handball d'une autre nature, basé essentiellement sur le physique.

Là, les joueurs devront être prudents contre leurs adversaires qui ne rechignent pas au contact. Au départ de Tunis, Toni Gerona nous avait déclaré que ce championnat d'Afrique serait abordé match par match. La politique des étapes, en somme. Aujourd'hui, nous y voilà. Nous débuterons face aux Camerounais dans un match à ne pas rater. L'équipe de Tunisie doit certes afficher ses intentions, mais la prudence est de mise. Il faudra que les joueurs évitent les contacts inutiles d'autant qu'ils vont désormais être soumis à un marathon.

En effet, ils n'auront qu'une journée de repos lors du premier tour, fixée au 20 janvier. Et juste après le Cameroun, le sept national donnera la réplique au Gabon (le pays organisateur) demain, puis à l'Algérie le 21 janvier et enfin au Congo le 22 janvier. Il va donc falloir que le sélectionneur national sache doser les efforts de ses joueurs et leur donner le temps de jeu adéquat. La victoire sera importante aujourd'hui dans le sens où elle mettra le groupe en confiance avant le match de demain face au Gabon qui sera épaulé par ses supporters.