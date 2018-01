Cote d'Ivoire: FACI/Sport de cohésion - Touré Sékou communie avec les éléments de la 5e compagnie de l'UCS

Dans le cadre du renforcement de la cohésion au sein des armées, le général de corps d'armée Touré Sékou a pris part à un footing de cohésion avec la troupe.

Cette importante activité sportive organisée par la 5e compagnie de l'Unité de commandement et de soutien (Ucs), aux ordres du colonel Koné Zakaria et délocalisée à Anyama, s'est déroulée le 16 janvier 2018. Ils étaient environ 180 éléments des Forces armées de Côte d'Ivoire (Faci) issus de l'Ucs, du 1er Bataillon pilote projetable (1er Bpp) et de la 5e compagnie de l'Ucs, à prendre part à ce footing de cohésion.

Le colonel Koné Zakaria a saisi l'occasion pour rappeler à l'ensemble de la troupe, les droits et devoirs que confère la tenue militaire. «Nous devons avoir une armée moderne et républicaine. Tout ce qui se passe et se trame, n'honore pas la Côte d'Ivoire. Les autres pays de la sous-région honorent leurs drapeaux. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Je vous exhorte à plus de professionnalisme et de patriotisme. L'individu passe, mais la Côte d'Ivoire demeure », a martelé le colonel Zakaria.

Pour le général de corps d'armée Touré Sékou, l'instruction et le sport doivent constituer les activités majeures de la troupe en temps de paix. « Mettez-vous au sport et instruisez-vous. L'instruction est un devoir pour le militaire et surtout pour son avancement au grade supérieur qu'il soit militaire du rang, sous-officier ou officier », a indiqué le N°1 des Faci.

Poursuivant, il est revenu sur l'impérieuse nécessité de la cohésion au sein des armées dans l'intérêt suprême de la nation. «Nous venons d'horizon divers pour défendre l'intérêt de la Nation. Il n'y a pas de métier plus noble que celui des armes. Mais, il faut l'exercer avec amour et discipline. Sans cohésion, il n'y a pas d'armée et une armée qui n'est pas aimée par sa population, n'en est pas une. Elle n'a même pas sa raison d'être », a-t-il justifié.

Le Cemga a profité de l'opportunité pour exprimer son satisfecit sur le comportement du contingent ivoirien en mission de maintien de la paix au Mali. « Nous avons de dignes ambassadeurs à l'heure actuelle au Mali. Tout militaire digne doit avoir l'ambition de faire partie d'une mission onusienne. Mais cela demande de la discipline », a-t-il conseillé. Avant de placer l'année 2018 sous le sceau de la réhabilitation totale de l'armée ivoirienne.