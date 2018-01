Congo-Brazzaville: Parlement - L'Assemblée nationale approuve le budget 2018

Ce budget affiche aussi un déficit de trésorerie de 778, 900 milliards FCFA, devant être comblé par l'excédent budgétaire et par l'apport des bailleurs de fonds internationaux. Il vise cinq grands objectifs principaux, se résumant essentiellement à la réduction du déficit primaire hors pétrole ; la discipline budgétaire et rationalité de la dépense ; l'amélioration des performances des régies financières ; la maîtrise de la politique d'endettement, sa gestion rigoureuse ainsi que le renforcement du système financier.

Entériné dans un contexte économique particulier et difficile, marqué par la chute drastique des cours de baril du pétrole sur le marché international, le budget 2018 est établi en recettes à la somme de 1 522, 629 milliards FCFA et en dépenses à la somme de 1 303, 629 milliards FCFA. Il prévoit un excédent budgétaire de 219 milliards FCFA.

