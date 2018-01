Zimbabwe: Elections au Zimbabwe - La population bientôt aux urnes

Le nouveau président zimbabwéen, Emmerson Mnangagwa, a déclaré le 18 janvier, en marge d'un déplacement officiel au Mozambique, que les élections dans son pays auront lieu dans un délai de quatre à cinq mois.

Les élections prochaines au Zimbabwe seront les toutes premières organisées sans Robert Mugabe depuis l'indépendance de l'ex-colonie britannique, en 1980. « Le Zimbabwe ira aux élections dans un délai de quatre à cinq mois et il nous faudra prêcher la paix, la paix et encore la paix, parce que nous savons que cela est bon pour nous et nous ne doutons pas que nous aurons des élections pacifiques », a déclaré le nouveau président de la République.

« Nous ferons en sorte que le Zimbabwe produise des élections libres, crédibles, équitables et indiscutables afin que le pays s'engage dans le monde en tant qu'Etat démocratique qualifié », a-t-il ajouté.

Emmerson Mnangagwa a succédé à Mugabe à la tête de l'Etat, en novembre dernier, au terme d'un processus de destitution lancé par l'armée. Il a été formellement investi le mois dernier à la tête du parti au pouvoir, la Zanu-PF, et désigné comme candidat à l'élection présidentielle. Ce scrutin sera suivi de près par la communauté internationale, qui en a fait un test de crédibilité crucial pour le déblocage de l'aide financière.

Depuis l'an 2000, les élections au Zimbabwe ont systématiquement été entachées par des violences et des conflits politiques, contribuant à l'isolement du pays sur la scène internationale. En 2008, le chef historique du Mouvement pour un changement démocratique - parti d'opposition -, Morgan Tsvangirai, arrivé en tête du premier tour de la présidentielle, s'était finalement retiré de la course en raison du déferlement de violences contre ses partisans. Robert Mugabe avait alors été reconduit à la tête de l'Etat. Actuellement, cet opposant au régime de Mugabe est atteint d'un cancer, une maladie qui a affaibli et divisé son parti.