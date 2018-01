Congo-Kinshasa: Processus électoral - Le MLC appelle à rejeter la machine à voter

Déplorant les méthodes cavalières utilisées par le pouvoir en place, en voulant changer les règles de jeu à la veille des élections, le MLC, qui se dit prêt à démontrer publiquement à l'opinion nationale et internationale, les voies et moyens de tricheries planifiés à travers ces dispositifs proposés par la Centrale électorale, a appelé le peuple congolais à rejeter cette machine à voter et à résister contre la tentative de lui confisquer le pouvoir de se choisir librement, et de façon transparente, ses dirigeants.

