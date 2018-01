Gabon: Tropicale - L'Italien Rinaldo Nocentini l'emporte à Lambaréné

L'Italien Rinaldo Nocentini (équipe Sporting Tavira) a remporté à Lambaréné, au sprint, la 3e étape de la course cycliste gabonaise, la Tropicale Amissa Bongo, ce 17 janvier 2018. Le vétéran italien Rinaldo Nocentini (40 ans) est le grand vainqueur de la troisième étape de la « petite reine » lors du parcours Fougamou-Lambaréné longue de 114 km. En effet, à 40 ans, Rinaldo Nocentini sait toujours pédaler apparemment.

Il a remporté ce mercredi la 3e étape de la Tropicale Amissa Bongo, en attaquant sèchement dans la dernière bosse avant l'arrivée à Lambaréné. « Ça avait des airs du Mont Faron, rigolait-il, je me suis dit que c'était ma seule chance de gagner, aujourd'hui, sinon tout arrivait encore au sprint. À mon âge, il faut bien calculer son coup. »

Il y a tout juste un an que l'Italien a rejoint le Portugal, plus précisément l'équipe du Sporting Tavira alors que son contrat chez AG2R La Mondiale arrivait à son terme, il n'avait malheureusement pas été renouvelé. « Seuls les Portugais m'avaient ouvert la porte, raconte l'ancien porteur du maillot jaune du Tour de France (en 2009). Je n'avais pas hésité car j'avais encore envie de courir même si j'ai évidemment moins d'ambitions qu'avant. J'ai couru toutes les plus grandes courses du calendrier, avec cette équipe j'ai un programme peut-être plus modeste mais au moins je me fais plaisir. » C'est la toute première fois qu'il vient courir en Afrique, et fait déjà parler de lui dans cette compétition en inscrivant son nom dans le palmarès des vainqueurs d'étapes.