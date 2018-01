Gabon: La Tropicale - Brenton Jones prend la 2ème étape

L'australien de l'équipe Delko Marseille a remporté le tronçon Ndendé/Fougamou marquant la 2ème étape de la 13ème édition de la Tropicale Amissa Bongo (Gabonews Ndendé) :

Le Gabon vit au rythme de la petite reine, la Tropicale Amissa Bongo lancée le 15 janvier dernier à Kango. Cette course cycliste est à sa 13ème édition, l'équipe nationale du pays hôte peine à s'offrir une victoire. La 1ère édition date de 2006. Brenton Jones a remporté au sprint l'étape de Ndendé-Fougamou longue de 173km le 16 janvier 2018. L'allemand, Lucas Carstensen conserve le maillot jaune. L'australien, Brenton Jones était le plus rapide et devient ainsi le 1er australien à se mettre à l'affiche de la Tropicale Amissa Bongo depuis 2006.

Il a devancé l'italien Lucas Pacioni et le maillot jaune. « C'est allé très vite dans le final, l'équipe a parfaitement travaillé pour bien me placer » a expliqué le vainqueur de l'étape Ndendé/Fougamou au sud du Gabon, Brenton Jones avant d'ajouter qu'il aime ce genre de technique. La Tropicale Amissa permet de découvrir le Gabon profond en terme de tourisme et de culture. « C'est aussi l'occasion de rappeler les bonnes pratiques environnementales puisqu'il y a des équipes de bénévoles qui se chargent de veiller au ramassage des bidons, des musettes ou autres détruits après chaque passage de coureurs » a indiqué le Coordonnateur général de la Course, Benjamin Burlot.