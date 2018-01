Afrique: CAN handball 2018 - Le Gabon domine le Congo en ouverture (27-22)

La sélection gabonaise de handball, a remporté son premier match 27 - 22 face aux Diables rouges du Congo au Palais des sports de Libreville. La sélection congolaise, s'est faite surprendre dans les huit dernières minutes par les panthères très encouragées par son public venu nombreux, la présence du Chef de l'État gabonais et du gouvernement.

La sélection gabonaise a été plus forte que son adversaire du soir. Il a longuement bougé le secteur offensif des panthères lors de la première période (14-12), en faveur des locaux. Un Gabon qui est bien rentré dans sa coupe d'Afrique des nations en levant son public par des jolies actions, des feintes bras roulés, feintes de corps de Nze Mba warene, Serval Fabien, Willy Nguema. Le Gabon l'emporte dans les huit dernières minutes du match, alors que les Congolais manquaient de réalisme face aux cages de Cervelas Rémy Daniel, exceptionnel dans les buts et harangueur de foule. Les hommes de Richardson Jackson ont réussi leur entrée avant de croiser demain à 19h la Tunisie.

Les résultats de cette première journée ont été emblématiques et mérités. Angola contre Nigeria (29-16), Algérie vs Cameroun (31-23), Maroc vs Égypte (28-33). En revanche le Directeur Technique National congolais Jean Martin Bignoumva justifie la contre-performance de sa sélection par des suspicions de manipulation des résultats et malhonnêteté des arbitres.

Ange Makilat, président de la fédération gabonaise de handball," a remercié énormément son collectif Fégahand, le Comité d'organisation CAN handball et son pôle communication qui a été un leitmotive des joueurs tout au long de la préparation. Il espère et compte maintenant sur le public pour vibrer au rythme du handball".