Burkina Faso: Ouagadougou - Des conseillers s'opposent aux projets de délibérations du maire Armand Béouindé

Pour Albert Zoungrana, l'heure du débat est passée. « Nous avons déjà fait des débats et nous avons décidé cette fois-ci de dire non. Parce que nous n'aurons pas d'argument pour dire pourquoi nous avons laissé faire une telle chose à nos électeurs», conclut le conseiller. Il faut rappeler que ce jeudi matin, les conseillers de l'Union pour le progrès et le changement (UPC) et du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) avaient déposé une lettre, invitant le maire à retirer ces projets de délibérations avant la session. Il faut noter que nous avons cherché à rencontrer le maire pour sa version des faits en vain.

