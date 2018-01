Tunisie: Une prière de l'absent

Nous n'irons pas jusqu'à dire que l'histoire aurait pu se passer n'importe où. Il y a quand même dans Benzine des éléments d'ancrage propres au lieu, dont justement l'essence (benzine en arabe) qui fait l'objet de contrebande au sud et qui nourrit d'autres trafics clandestins, comme l'immigration.

Tout est lié et c'est ce que va découvrir Salem (Ali Yahyaoui), dont le fils est parti sur un bateau de fortune vers l'Italie quelques jours après le 14 janvier 2011, en le recherchant et en suivant sa trace pour le retrouver. Avec et contre lui, sa femme et la mère de son fils Halima (Sondes Belhassen) qui ne vit qu'avec l'espoir de revoir son fils et fait porter au père la responsabilité de ce drame.

Sans nouvelles, les deux souffrent, chacun à sa manière, et la tension monte entre eux. Cette composante est essentielle dans la narration, mais elle s'accapare la plus grande partie du film, près d'une heure, avant que les événements ne se bousculent dans la dernière demi-heure. Un étirement qui ne l'a pas servi et qui l'a fait trébucher par quelques lenteurs inutiles et quelques zones arides où l'émotion peine à se dégager. Les comédiens y ont pourtant mis du leur et se sont distingués par leur jeu touchant et sincère. La sincérité de la caméra et des intentions de Sarra Abidi ressort de l'image et les enveloppe à son tour, mais le résultat général aurait pu être teinté de plus de profondeur.

On retiendra l'aura extraordinaire de Fatma Ben Saïdane dans le rôle de la meilleure amie de Halima, et Sondes Belhassen qui a su exprimer toutes les dimensions de la douleur d'une mère, de la retenue à la colère, jusqu'à n'être qu'un cœur qui brûle à l'essence de la disparition d'un fils qui a «brûlé», jusqu'à en devenir une prière de l'absent.