Togo: La transformation numérique est lancée

Ils ne sont pas du tout d'accord de la façon dont les choses sont conduites au sein de leur faculté et ils… Plus »

Le réseau, fruit d'une coopération entre l'opérateur public Togo Cellulaire et l'université de Lomé, a été inauguré par Cina Lawson, la ministre de l'Economie numérique, le président de l'UL, Dodzi Kokoroko et Octave Nicoué Broohm, le ministre de l'Enseignement supérieur.

Depuis jeudi, les étudiants de l'université de Lomé (UL) et de Kara disposent d'une connexion internet Wi Fi haut débit. Accès disponible dans les salles de cours et sur le campus.

Copyright © 2018 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.