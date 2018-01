Du 17 au 19 janvier prochain, le 1er Sommet africain des dirigeants pour la paix, la sécurité et le développement durable aura lieu au Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio sous la présidence du Chef de l'Etat. Organisé par la Fédération pour la paix universelle (Fpu) et l'Association internationale des parlementaires pour la paix (Aipp), il sera marqué par la participation d'un millier de personnes, en provenance de 60 pays d'Afrique et des autres continents du monde.

Parmi les pays invités, le Maroc sera représenté par une importante délégation de la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Le consul honoraire du Sénégal au Maroc, et envoyé spécial de la Fpu, Mohammed Chraïbi, est chargé d'organiser et d'encadrer la participation des représentants des pays du Maghreb.

Chefs d'Etat et de Gouvernement, présidents des Assemblées parlementaires, leaders religieux, femmes de la société civile, chefs d'entreprises, universitaires, jeunes et représentants de la communication et de la presse sont conviés à ce forum international qui a pour mission de dégager un consensus sur l'impératif de la paix et de l'engagement des uns et des autres à la promouvoir.

Les organisateurs de cette première édition dite « Africa Summit 2018 » se sont assurés le soutien du gouvernement et de l'appui institutionnel de l'Etat et du Président Macky Sall. Dans une note de présentation, il est indiqué que le forum sera une tribune pour « des discours analytiques sur la communauté africaine et sur l'état des lieux du continent ».Le forum souhaite avoir une « nouvelle Afrique, interdépendance, coprospérité et valeurs universelles ». Mettant à profit la quintessence des expériences des autres pays, les organisateurs ambitionnent d'assurer le succès de cette vision en promouvant notamment l'interdépendance interafricaine par le biais du modèle de la « Route de la paix » (Peace Road), la coprospérité grâce au modèle sud-coréen dénommé « Saemaul », dit « nouveau village, nouvel esprit ». Ils accordent une importance particulière aux Objectifs du développement durable (Odd), au renforcement et à l'approfondissement des relations entre l'Islam et la Fpu, ainsi qu'avec toutes les autres confessions monothéistes, ils font du partage de la musique, de l'art et de la culture un moyen de promouvoir la coopération entre les peuples, d'Asie, du monde arabe, etc.

L'objectif est de mettre en œuvre un programme de soutien et de promotion à la paix dans le sillage des grandes figures, en désignant notamment des « ambassadeurs pour la paix » issus des pays participants, qui œuvreront pour prévenir les conflits entre les nations et en faveur du rapprochement entre les peuples, en renforçant les intermédiations, également par une politique de solidarité agissante, en consolidant le rôle des Nations unies et l'engagement corrélatif des Etats et des sociétés civiles de par le monde.