Sénégal: Tuerie dans la forêt de Bayotte - 22 personnes interpellées

Au total, 22 personnes ont été interpellées par des éléments du Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (Gign), hier, dans le cadre de la traque des auteurs et commanditaires de la tuerie dans la forêt classée de Bayotte-est, le samedi 6 janvier dernier.

« Les investigations de la gendarmerie nationale ont abouti, hier, à l'interpellation de 22 personnes, à la suite de pistes intéressantes dans le cadre de l'enquête judiciaire ouverte à la suite de la tuerie de 14 personnes dans la forêt de Bayotte-est du 6 janvier dernier », indique un communiqué de la Division Communication de l'institution qui nous est parvenu. Le document rappelle qu'un « groupe de plus d'une vingtaine de coupeurs de bois a été pris à partie par des assaillants armés dans ladite forêt. L'attaque s'était soldée par la blessure de sept autres personnes pendant que trois autres parvenaient à s'échapper pour en sortir indemnes ». Cette opération d'interpellation, note le communiqué, a été menée sous la houlette de la Légion de gendarmerie sud, par la Section de recherches appuyée par le Groupement d'intervention de la gendarmerie nationale (Gign) et la Légion de gendarmerie d'intervention (Lgi), déployées à Ziguinchor la veille, par voie aérienne. Les unités de l'armée nationale, en manœuvre dans la zone, ont soutenu le bon déroulement de l'opération.

Parmi les personnes interpellées, figurent quatre personnes originaires de Toubacouta et membres du comité villageois de surveillance des forêts. Ces personnes avaient été condamnées à un mois de prison ferme à Ziguinchor, après une altercation avec des exploitants forestiers clandestins. Elles ont été libérées en fin décembre 2017. Par ailleurs, le Gign a saisi quatre cartons de cartouches d'arme à feu au domicile d'un certain Omar Diédhiou, habitant la localité de Toubacouta. Un autre homme, bien au fait du conflit armé en Casamance, a été appréhendé également, hier matin, dans la ville de Ziguinchor.

Un médecin légiste requis

D'après le document de la gendarmerie, le Haut-commandement a déployé, eu égard à la « gravité et la sensibilité des faits », la Section de recherches de Dakar pour appuyer les enquêteurs de la Légion sud, ajoutant qu'« un médecin légiste a été requis à l'hôpital le Dantec de Dakar pour procéder à l'autopsie des corps sans vie ». « Le résultat a permis de déterminer formellement les causes de la mort, les conditions dans lesquelles les victimes ont été exécutées, le calibre et le type d'arme utilisés », révèle le communiqué.

Aussi, des premières auditions des témoins et constatations sur les décédés, la gendarmerie a conclu que les victimes ont été prises dans une embuscade tendue depuis les premières heures du 6 janvier 2018. « Elles ont été ainsi regroupées, couchées par terre et sauvagement exécutées. L'identification des victimes par les gendarmes a permis d'établir le bilan. Tous les blessés en mesure d'être entendus ont été auditionnés, de même que les parents des victimes décédées », explique la Division Communication.

Populations rassurées

Parallèlement à ces investigations, l'armée est en train de poursuivre ses opérations de ratissage sur les lieux du drame et environs, installant la peur dans le camp des fossoyeurs de nos ressources forestières et de la paix en Casamance. Quant aux populations locales, elles apprécient bien « le travail titanesque » que les forces de défense et de sécurité mènent en ce moment sur le terrain. Dans la ville de Ziguinchor également, on se félicite « des efforts énormes » que l'Etat est en train de déployer pour assurer la sécurité des personnes, ainsi que la libre circulation de ces dernières et de leurs biens sur l'ensemble du territoire régional. En effet, hommes, femmes et jeunes continuent de vaquer tranquillement à leurs occupations habituelles. Et la vie active bat toujours son plein dans tous les secteurs socioprofessionnels.

LES IMAMS DE LA RÉGION PRIENT POUR LA PAIX

Après la tuerie qui a été perpétrée le 6 janvier dernier dans la forêt classée de Bayotte-est, les imams de la région ont organisé, hier, une séance de lecture du Coran à la grande mosquée de Ziguinchor et formulé des prières pour le repos de l'âme des victimes. Ils ont également prié pour que la Casamance et le Sénégal retrouvent la paix.

Le coordonnateur des imams de la région de Ziguinchor, Djibril Dème, a indiqué que la paix est la chose que les guides religieux de la Casamance souhaitent le plus dans leurs villages respectifs. « Parce que sans la paix, a-t-il rappelé, rien de durable ne peut se faire en Casamance ». L'imam Dème a souhaité que l'accalmie, qui est observée ici depuis 2012, se poursuive pour favoriser le retour de la paix et le développement dans la région méridionale du Sénégal. IÒÒl a exhorté ses collègues à poursuivre les séances de lecture du Saint Coran et les prières pour le retour à la normale de la situation dans les régions de Ziguinchor, de Sédhiou et de Kolda, qui constituent la Casamance naturelle.

Quant à l'initiateur de cette séance de lecture du saint Coran, Doudou Kâ, administrateur général du Fonds de garantie des investissements prioritaires (Fongip), il a lancé un appel solennel au gouvernement pour que les enfants des victimes de la tuerie du samedi 6 janvier dans la forêt classée de Bayotte-est soient considérés comme des pupilles de la Nation. Il a estimé que « cela est très important pour la recherche de la paix en Casamance ». M. Kâ n'a pas manqué d'engager les acteurs du problème casamançais, ainsi que ses compatriotes d'ici et le reste du peuple sénégalais pour tout soit fait, afin qu'on retrouve la paix définitive en Casamance.