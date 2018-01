Togo: Grève de 72 heures des étudiants de la Faculté des Sciences de la Santé à compter de Lundi prochain

Alors que le dialogue politique entre pouvoir et opposition peine à s'ouvrir au Togo, les organisations de la… Plus »

Selon le préavis de grève adressé au Président de l'UL, ce "mouvement de protestation commencera le lundi 22 Janvier 2018 à 7h00 et prendra fin le mercredi 24 Janvier 2018 à 18h30", et a pour objectif d' "attirer l'attention sur la confusion faite sur le réel cursus de l'étudiant en médecine et pharmacie à la FSS de l'Université de Lomé pouvant expliquer l'application à tort de la hausse des frais d'inscription en Master et Doctorat de recherche à ces derniers. Ce mouvement s'insurge aussi contre la hausse des frais d'inscription en DES, une situation qui explique la grande absence alarmante des Togolais entrant en spécialisation pour le compte de l'année académique 2017-2018". Ces étudiants craignent aussi une "pénurie d'enseignants Togolais à la Faculté des Sciences de la Santé de l'Université de Lomé".

