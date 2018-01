Afrique: La Zambie se qualifie et affiche ses ambitions

Pas de round d'observation à Marrakech. Sous le regard de plus de 11.000 spectateurs, comme indiqué par le speaker du stade, les Chipolopolos ont pris les choses en main dès le coup d'envoi et ouvrent le score à la 8'. Lazarous Kambole parti en contre sur le côté droit fixe et sert Augustine Mulenga à l'entrée de la surface face au but. Il enveloppe bien sa frappe et met le ballon hors de portée du gardien ivoirien, Zadi Ble.

Déboussolés par ce but, les Ivoiriens, qui avaient montré bien plus d'envie à l'entame de la rencontre que face à la Namibie lors du match précédent, vont laisser l'initiative aux Zambiens. Ces derniers auraient pu tuer le match une première fois peu après la 20' lorsque la tête piquée d'Ernest Mbewe est stoppée par la transversale. Puis une deuxième fois à la 43', par le même Mbewe, qui va buter sur le gardien des Eléphants après avoir été mis sur orbite par une déviation de la tête de Lazarous Kambole.

En deuxième mi-temps, le scénario est identique. Même si les poulains d'Ibrahima Kamara tentent de tenir le ballon, ils peinent à se montrer dangereux et sont assez souvent dominés physiquement et athlétiquement. Les Zambiens par contre donnent l'impression de laisser venir et savent se montrer incisifs. Ils vont tuer tout suspens à un quart d'heure du terme de la rencontre. Augustine Mulenga se joue de la défense adverse, élimine trois défenseurs et d'une frappe croisée signe un doublé.

La Zambie se qualifie pour les quarts de finale et s'affiche comme un prétendant au titre tant elle a montré une bonne maîtrise collective et beaucoup d'assurance lors de ses deux premières sorties.

Réactions :

Ibrahim Kamara (entraîneur de la Côte d'Ivoire)

« Nous sommes déçus. Nous étions dans l'obligation de gagner pour rester en course. C'était comme une finale. La Zambie s'est bien comportée sur le terrain et a montré qu'elle avait une bonne équipe. C'était difficile pour nous car en face, il y'avait des joueurs de l'équipe A zambienne. C'est le football, on doit se mettre à présent à préparer les éliminatoires des Jeux olympiques 2020 car nous avons du potentiel »

Wedson Nyirenda (entraîneur de la Zambie)

« Nous avons remporté notre deuxième match. C'est très important pour nous. On est qualifié pour le second tour, mais cela ne veut pas dire que le troisième match face à la Namibie sera une simple formalité. Notre objectif est de remporter les trois matchs du premier tour »