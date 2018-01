Cameroun: Présidentielle 2018 - Quel candidat pour renverser Paul BIYA ?

analyse

La présidentielle aura lieu en 2018

Au cours de son message à la Nation le 31 décembre 2017, Paul Biya, en poste au Cameroun depuis 1982 (et candidat à sa propre succession ?) avait déclaré que « 2018 sera une importante année électorale). De fait en pour rappel, la dernière élection présidentielle avait eu lieu le 11 octobre 2011, et, la prestation de serment le 3 novembre 2011. Pour un mandat de 7ans, la loi Camerounaise veut que le corps électoral en vue de la présidentielle soit convoqué entre les le 16 juin et le 16 juillet 2018. Et, sauf modification de la constitution, le scrutin devrait avoir lieu entre le 14 septembre et le 14 octobre 2018.

Motions de soutien au « recordman des victoires »

Au cours du point de presse de la visite du président Français François Hollande au Cameroun le 3 juillet 2015 a Yaoundé, répondant à la question d'un journaliste sur sa probable candidature en 2018, Paul Biya déclarait avec emphase « l'élection présidentielle est lointaine, mais certaine » Finalement, on y est. Déjà, depuis longtemps, le RDPC, parti de au pouvoir, a pris les trompettes pour demander à son champion-candidat naturel-statutaire de se présenter à nouveau pour parachever les « grandes réalisations » Aussi bien que les universitaires, les communautés traditionnelles et même les amazones, un groupe de femmes d'origines, de partis politiques différentes, pour soutenir le président dans sa politiques de « grandes réalisations ».

Un candidat unique pour challenger Paul Biya.

En face, les états major des partis politiques de l'opposition se mettent sur les starting-blocks pour l'échéance. Notamment avec ces chefs de partis et de la société civile qui ont signé à Yaoundé une plateforme contenant un programme pour une alternance politique au Cameroun en vu d'une nouvelle république. Avec, pour candidat probable Akere Muna, récemment déclaré pour challenger Paul Biya. Déjà, des voix s'élèvent pour mettre en mal cette dynamique. A l'instar de L'union des Populations du Cameroun (UPC), le parti historique.

Dans un communiqué rendu public, le secrétaire à la communication du parti dénonce toute participation à la plateforme et appelle plutôt les autres partis politiques à se regrouper autour de ses idéaux. Au demeurant et comme en 1992, il faut avoir peur que le projet de candidature unique de l'opposition vole en éclats à cause des divergences de tout genre.