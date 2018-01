Afrique: Tourisme - Le continent a accueilli 62 millions de touristes en 2017

L'année 2017 est marquée par une augmentation du nombre de touristes. Dans toutes les régions du monde, les chiffres sont en hausse et la tendance devrait se poursuivre en 2018.

Sur le 1,322 milliard de touristes ayant parcouru le monde l'année dernière, le continent africain a consolidé son rebond de 2016 en atteignant un chiffre record de 62 millions d'arrivées internationales en 2017. Les données disponibles pour l'Afrique font état d'une estimation d'une croissance de 8 % en ce qui concerne les arrivées de touristes internationaux (visiteurs qui passent la nuit) dans cette région l'année dernière. Si l'Afrique du Nord a bénéficié d'une forte reprise avec des arrivées en hausse de 13 %, celles de l'Afrique subsaharienne ont augmenté de 5 %, selon l'Organisation mondiale du tourisme. Toutefois, la part du continent reste la plus faible avec 4,7 % de touristes ayant parcouru le monde l'année dernière. « Les voyages internationaux continuent de croître fortement, confirmant le rôle moteur clé du tourisme dans le développement économique. En tant que troisième secteur exportateur au monde, le tourisme est essentiel au regard de la création d'emplois et de la prospérité des communautés du monde entier », a affirmé le Secrétaire général de l'Omt Zurab Pololikashvili. « Pour accompagner cet essor soutenu, nous devons travailler plus étroitement ensemble afin de garantir que la croissance bénéficie à l'ensemble des membres de toutes les communautés d'accueil sans perdre de vue les objectifs de développement durable », a-t-il ajouté.

Le secteur touristique a enregistré sa plus belle année depuis 2010 au plan international avec une croissance de 7 %. Les arrivées de touristes internationaux en Europe ont atteint 671 millions en 2017, une progression remarquable de 8 % après une année 2016 relativement plus terne. En 2017, la région Asie-Pacifique (+6 %) a accueilli 324 millions de touristes internationaux pendant que les Amériques en ont comptabilisé 207 millions d'arrivées de touristes internationaux ; soit (+3 %). A la même période, le Moyen-Orient fait état de 58 millions d'arrivées de touristes internationaux, soit +5 %. Selon le Secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme Zurab Pololikashvili, « ces résultats sont en partie attribuables à l'essor économique mondial et à une demande musclée du tourisme émetteur de nombreux marchés traditionnels et émergents ». Le secteur s'attend à une belle année 2018 en perspective. Cet élan devrait se poursuivre en 2018 mais à un rythme oscillant entre 4 % et 5 % selon le rapport. L'Europe et les Amériques devraient avancer de 3,5 % et 4,5 %, l'Asie-Pacifique de 5 % et 6 %, l'Afrique de 5 % et 7 % et le Moyen-Orient de 4 % et 6 %.