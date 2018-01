Afrique: Diminution de l'aide publique au développement - Plaidoyer pour une augmentation du capital de la BAD

Les consultations régionales entre la haute direction de la Banque africaine de développement (Bad) et les gouverneurs d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale de l'institution financière se sont déroulées les 11 et 12 janvier 2018 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Au cours de cette rencontre, tous les participants ont plaidé pour une augmentation générale du capital de la banque.

Ces consultations, premières de cette nature depuis la création de la banque en 1963, ont été conduites par le président du groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina. Selon le communiqué, les ministres et gouverneurs ont saisi l'opportunité de cette rencontre pour engager un « dialogue franc et direct » avec la haute direction de la banque. « Ensemble, gouverneurs et haute direction se sont mis d'accord sur la mise en œuvre rapide des cinq priorités stratégiques de la banque dites High 5 : « nourrir l'Afrique », « industrialiser l'Afrique », « intégrer l'Afrique », « éclairer et électrifier l'Afrique » et « améliorer la qualité de vie des populations en Afrique » », ajoute la même source. Dans le contexte actuel de forte diminution de l'aide publique au développement, souligne le document, les gouverneurs d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale ont plaidé pour une augmentation générale du capital de la Bad « afin de lui permettre de remplir pleinement son mandat au service de l'Afrique ».

Selon une étude indépendante du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), concrétiser les « High 5 » permettrait à l'Afrique de réaliser 90 % des Objectifs de développement durable (Odd), tout comme 90 % de l'Agenda 2063 qu'a défini l'Union africaine. « La Bad est solide sur le plan financier. Nous sommes conscients des besoins considérables en ressources du continent qui sont indispensables à son développement. Sans l'Afrique, le monde n'atteindra pas les objectifs de développement durable (Odd) », a affirmé Hassatou Diop N'Sele, trésorière du Groupe de la Banque, qui assure l'intérim de la vice-présidence Finance. Les ministres-gouverneurs ont rappelé que la 6e augmentation du capital, entérinée en 2010, avait permis de porter le volume de prêt à un niveau jamais atteint jusque-là. « L'aide apportée aux pays relevant du Fonds africain de développement a également été multipliée par 17 », précise le communiqué.

« Au plus fort de la crise qui a secoué notre économie du fait de la chute du cours de pétrole, c'est de la Bad que nous était venu le soutien décisif à travers un appui budgétaire conséquent alors que d'autres partenaires étaient très réticents. Nous avons donc besoin d'une banque forte capable de remplir ses engagements et de nous accompagner dans la mobilisation de nos ressources internes », a estimé la ministre nigériane des Finances, Kemi Adeosun, citée dans le document. « Nous adhérons entièrement à cette augmentation générale du capital de la banque », a renchéri le ministre gabonais de l'Economie et des Finances, Régis Immongault, gouverneur de la Bad pour le Gabon. La ministre guinéenne en charge du Développement, Mama Kanny Diallo, a insisté sur l'urgence de donner à la Banque des ressources suffisantes pour lui permettre de continuer à assurer le leadership du développement en Afrique. « Au-delà du seul cas de la Guinée, il s'agit, à travers cette augmentation du capital, de donner à la banque les moyens de retenir la jeunesse du continent chez elle. La destinée de nos jeunes n'est pas d'aller mourir dans la mer ou sur les routes du désert », a estimé Mme Diallo.

Le président Adesina se dit heureux « de la qualité, du climat franc et sincère des échanges », tout en soulignant l'importance de ces consultations régionales dans la programmation annuelle de la banque.