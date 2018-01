Libye: Salamé s'inquiète des violences chroniques qui menacent les élections

Autres problèmes qui rangent le pays et qui sont pointés par Ghassan Salamé : l'économie du profit personnel, placé avant l'intérêt du pays, et l'enrichissement avec l'argent public, ce qui constitue un système généralisé qui menace le processus politique dans le pays, tout comme les armes et les milices.

Mais selon Ghassan Salamé, beaucoup reste à faire. L'envoyé spécial de l'ONU souligne la nécessité, prioritaire, d'avoir un gouvernement efficace et fort qui sera capable de réunifier les institutions, stabiliser le pays et gérer les élections censées sortir la Libye de la période transitoire.

En quelques semaines, 600 000 jeunes majeurs se sont déjà enregistrés, et le chiffre global continue d'augmenter. Il a dépassé les deux millions. Signe que les Libyens misent énormément sur ces élections pour stabiliser le pays politiquement et économiquement.

