Bénin: Les Béninois suspendus à la décision des Sages sur le droit de grève

Depuis mardi, fonctionnaires des tribunaux, des écoles et des hôpitaux ont entamé un mouvement… Plus »

Du côté des syndicats, on parle déjà de soulagement mais pas encore de victoire, car le combat continue. Un peu plus tôt dans la journée, avant les premières fuites, les syndicats ont décidé de reconduire la grève de 72h pour la semaine prochaine.

On indique que la décision sera probablement rendue publique ce vendredi, après été avoir été notifiée au chef de l'Etat et au président de l'Assemblée nationale. Dans l'entourage du président Patrice Talon, on ne confirme pas encore l'information, mais on rappelle que le gouvernement se conformera à la décision de la Cour.

La nouvelle a déclenché une avalanche de commentaires et de demandes de confirmation en l'absence d'annonce officielle. Du côté de la Cour constitutionnelle, on confirme que les sept sages ont vidé le dossier sur le statut de la Fonction publique.

