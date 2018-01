Angola: Renforcement des politiques d'intégration sociale

La ministre de l'Action Sociale, Famille et Promotion de la Femme, Victória da Conceição,… Plus »

La ministre a souligné que le Gouvernement ne pourrait pas continuer à jouer le rôle des ONG, des Eglises et d'autres Organisations solidaires, offrir sans cesse des vivres, mais plutôt mettre en place des politiques nécessaires qui puissent relever la qualité de vie des populations les plus démunies.

D'après Victória da Conceição, ce plan visait à rapporter au gouvernement des informations réelles et crédibles sur la population vulnérable du pays, à travers une base de données, et rendre cette couche sociale autosuffisante par des politiques des revenus personnels

