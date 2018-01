Afrique: En route pour Russie 2018 - Le Nigeria choisit la RDC pour un amical test de haut niveau

En préparatifs depuis décembre dernier pour la Coupe du Monde Russie 2018, les Supers Engels du Nigeria joueront leur tout dernier match de préparation, dit match amical test de haut niveau contre les Léopards de la République Démocratique du Congo, le 28 mai prochain, à Abuja, au Nigeria. Les Nigérians placés dans le groupe D avec l'Argentine, la Croatie et le Costa Rica, ont choisi la modeste équipe de la RDC, avec Florent Ibenge et ses poulains, pour jauger leur niveau.

A en croire le Secrétariat Général de la Fecofa qui confirme l'information, les Léopards joueront d'abord au mois de mars contre les Taïfa stars de la Tanzanie dans le cadre d'une date Fifa. Ensuite, viendra contre les Supers Engels qui vont à la conquête du monde. A la hauteur de ses adversaires comme l'Argentine de Lionel Messi, le Nigeria veut jauger son niveau contre la RDC, une équipe qui n'est pas la moindre. Les Léopards, faut-il rappeler, n'avaient pas démérité dans cette campagne qualificative à la Coupe du Monde, terminant la course avec 13 points, à une longueur de la Tunisie première avec 14 points. La RDC est passée juste à côté d'une place à cette Coupe du Monde. D'autres premiers du groupe s'étaient même qualifiés avec moins de points que la RDC.

De son côté, le Nigeria s'était tapé d'une placé en surclassant le Cameroun, l'Algérie et la Zambie pour finir en tête du groupe. La RDC et le Nigeria se sont les deux équipes qui ne se rencontrent pas régulièrement. La dernière fois qu'elles ont joué, c'est au mois d'octobre 2015, toujours dans un match amical en Europe. Les Léopards s'étaient imposés par un score net de 2 buts à 0, buts de Dieumerci Mbokani à la 7ème minute, et de Jordan Nkololo à la 31ème minute.

La RDC perd 4 places

Dans un autre chapitre, la Fédération Internationale de Football Association (Fifa) a rendu public son traditionnel classement mensuel des équipes nationales ce jeudi 18 janvier. La République Démocratique du Congo a donc débuté l'année 2018 en perdant quatre places à ce classement sur le plan mondial. Elle est passée de 39ème place à la 43ème. Sur le continent africain, la RDC perd une place et se retrouve à la 5ème position. Elle est détrônée par la Maroc qui brille de mille feux. Le trio de tête est occupé par la Tunisie, le Sénégal et l'Egypte. Dans le Monde, le trio reste dominé par l'Allemagne, le Brésil et le Portugal.