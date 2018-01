Dans le cadre de la mise en œuvre des réformes Doing Business 2019 et de l'amélioration du climat des affaires en RD. Congo, une équipe de l'ANAPI conduite par son Directeur général, Anthony Nkinzo Kamole, s'est rendu hier, jeudi 18 janvier 2018, au Département des régions de Distribution de Kinshasa (DDK/SNEL). C'était, entre autres, pour se rendre compte de l'effectivité de la réduction de coût et de délai pour le raccordement à l'électricité Moyenne Tension.

En présence du représentant de l'OVD et du Directeur de cabinet du DG de la SNEL, il a été bien démontré les assurances de la SNEL qui portent sur la réduction des procédures pour le raccordement à l'électricité MT, ainsi que le bon fonctionnement du site internet (www.snel.cd) bien au point afin de faciliter les demandes en lignes pour les requérants.

Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'évaluation de la matérialisation des réformes relatives : (i) à la mise en place d'un point unique d'accomplissement des formalités administratives et de traitement des demandes de raccordement électrique MT, (ii) à la garantie de la fiabilité de l'approvisionnement électrique et de la tarification, (iii) la transparence dans la tarification.

C'est donc avec satisfaction que le Directeur Général de l'ANAPI a accueilli les avancées significatives enregistrées dans la mise en œuvre des réformes relatives à l'indicateur «Raccordement à l'électrique MT», où la SNEL a enregistré, depuis la mise en place de cette réforme, 43 demandes de raccordement en ligne.

En effet, ces avancées portent notamment sur l'effectivité de la demande de raccordement électrique MT en ligne, de la disponibilisation du formulaire de l'OVD au sein du point unique de traitement des demandes de raccordement de cabines privées MT et de l'affichage sur le site de la SNEL de la fréquence des coupures d'électricité MT pour calculer les indices de durée moyenne des interruptions de service (IDNS), et l'indice de fréquence moyenne des interruptions de service (IFMIS) annuels, et de la réduction du nombre des procédures qui est passée de 6 à 3 et du coût de raccordement à l'électricité.

Cette visite a permis à la SNEL et à l'OVD de prendre d'autres mesures qui vont dans le sens de la simplification des procédures, du délai et du coût de raccordement MT. Au nombre de ces mesures , il y a lieu de mentionner: (i) le paiement des frais d'obtention du formulaire de demande du permis d'excavation qui se fera désormais au sein du point unique de la DDK/SNEL, (ii) le paiement au sein du même point unique, des frais liés aux travaux d'excavation proprement dits, (iii) la réduction du coût de raccordement à l'électricité MT par la SNEL en revisitant le mode de calcul de certains indices dans la facturation.

Toutes ces mesures devront, cependant, avoir un impact positif sur cet indicateur dans le prochain classement Doing Business 2019.

Et pour consolider ces acquis, l'ANAPI organisera dans les prochains jours, une journée de sensibilisation des contributeurs Doing business sur l'indicateur Raccordement à l'électricité Moyenne Tension afin de leur permettre, non seulement d'être au courant de ces réformes, mais aussi de s'en approprier.

Il sied de rappeler que cette visite fait suite à la réunion qui a eu lieu entre le Directeur General de l'ANAPI et celui de la SNEL, le lundi 15 janvier 2018 au siège administratif de la SNEL.