Congo-Kinshasa: Elections 2018 - Regards croisés !

2018 est une année cruciale en RD. Congo. Pour les uns, plus particulièrement, ceux qui sont actuellement aux affaires, le temps a sonné de donner la parole au peuple souverain afin qu'il tranche au travers des urnes.

La CENI s'y emploie, pour ce faire, à planter l'essentiel de l'armature. Déjà, en juin prochain, elle procèdera à la convocation du corps électoral et à l'ouverture des bureaux de réception et traitement des candidatures. Au mois de mai, la loi portant répartition des sièges aura été publiée et qu'en juillet, les congolais de l'étranger seront enrôlés. De sorte qu'au plus tard, fin août, tous les candidats soient connus, y compris pour la compétition à la présidentielle du 23 décembre 2018.

Pour les autres, du côté de l'Opposition radicale, l'idée des élections ne tiendrait que si et seulement si le processus en cours bénéficie d'une série de mesures d'encadrement, telles que définies dans l'Accord de la Saint Sylvestre, dans son volet lié notamment, à la décrispation politique - libération des prisonniers, fin de l'exil de certains opposants, libération des médias proches de l'Opposition, liberté des manifestations, d'opinions ou de réunions. Bien plus, l'on n'y voit pas un processus crédible tant la CENI n'aura pas été redynamisée, ni sa structure actuelle reconfigurée en tenant compte, évidemment, des impératifs du contrôle mutuel et de la fiabilité des résultats. D'où, la position tranchée autour de la loi électorale et, même, du calendrier publié, le 5 novembre 2017.

C'est donc en dents de scie que le processus électoral pourrait évoluer sous le choc d'idées et les contradictions majeures. Et, son aboutissement qui, étroitement, dépend de l'implication des parties prenantes, risque de poser problème. Le moins que l'on puisse dire est que tel qu'il avance, il est peu probable qu'il soit porteur de solution durable à la crise congolaise. Au contraire, celle-ci, loin d'être conjurée, sera encore décalée, renforcée et transvasée.

De plus en plus, les thèses qui s'affrontent démontrent combien le forcing pourrait bien déboucher sur une vraie impasse. D'abord, la contestation née du rejet, par une frange de l'Opposition, de la loi électorale dont le seuil de représentativité, la machine à voter et le cautionnement auront contribué à l'exacerbation des fissures au sein du microcosme politique congolais. Puis, les ratés de l'Accord de la Saint Sylvestre au niveau de la gestion consensuelle, des mesures de décrispation, sans compter l'épineux problème de financement, qui exercent des pesanteurs indicibles sur l'issue de ce long et coûteux processus à organiser en pleine période de crise socio-économique aigue.

Toutes les assurances de la CENI, quant à la réussite du processus, soulèvent, curieusement, une vague d'inquiétudes dans les milieux des Opposants.

Ligne droite

A la Majorité Présidentielle tout comme dans les rangs des dirigeants, plus rien ne pourrait retarder, ni dérailler le processus électoral. C'est la ligne droite. Le Chef de l'Etat, dans son discours de vœux à la nation, le 31 décembre 2017, avait déclaré que le processus électoral devient irréversible. De sorte qu'à l'en croire, toutes les élucubrations de l'Opposition qui iraient dans le sens de revoir ceci ou cela, ne sont que baliverne.

Mais, dans tous les cas, des efforts engagés, du moins jusqu'ici, laissent présager la perspective de la tenue de ces élections-là, bien quelles soient d'avance contestées, selon le calendrier de la CENI. Pour la Majorité, en effet, la loi électorale a été publiée. Le budget 2018 a été, lui aussi, promulgué. La loi portant répartition des sièges sera prête en mai prochain. Les congolais de l'étranger seront enrôlés en juillet. Et, enfin, le go sera donné pour le dépôt des candidatures en juin-juillet 2018. Cette fois-ci, la Majorité croit, dur comme fer, en ces élections et en appelle à l'implication de tous. Les affaires du dialogue, de la table ronde ou des conciliabules appartiennent, désormais, au passé. D'ailleurs, les marches et autres manifestations, fussent-elles pacifiques, relèvent de l'engrenage des stratégies démodées.

Rouilles...

Entre les deux camps, le courant ne passe plus. L'axe du dialogue est brisé. Le consensus n'est plus au rendez-vous. Et, pourtant, l'embellie du processus exigeait qu'un climat politique dépollué soit entretenu pour permettre à la CENI ainsi qu'aux autres institutions appelées à concourir à la réalisation du processus électoral, de le mener à bon port.

A l'Onu, le ton est monté d'un cran, en début de semaine, pour inviter les acteurs politiques congolais à œuvrer de manière à ce que les élections se tiennent cette année, à la date prévue, le 23 décembre 2018.

Hier encore, le Parlement Européen, celui-là même qui, autrefois, avait pris une série de mesures ou sanctions à l'endroit de certaines autorités congolaises, serait revenue à la charge, pour durcir davantage les conditions de la contribution de l'UE.

Dans les instances régionales, telles que l'Union Africaine, la SADC et la CIGRL, les exigences de paix font faire aux diplomates des pèlerinages permanents en RD. Congo. Tout ceci a un coût. Tout ceci culmine vers la nécessité de préserver la paix en RD. Congo. Mieux organiser les élections dans les conditions optimales, favoriserait, à la fois, l'alternance démocratique ou la continuité, en dehors de toute confrontation larvée ou ouverte dans les rues. Pour bâtir une société démocratique, les biceps n'ont pas de place. Seul, un débat d'idées et le respect des règles établies constituent le socle sans lequel, ce projet de consolider les atouts de l'Etat de droit ne serait qu'une illusion.