Congo-Kinshasa: Marche du 21 janvier - Le Comité Laïc insiste sur la non-violence

2018 est une année cruciale en RD. Congo. Pour les uns, plus particulièrement, ceux qui sont actuellement… Plus »

Ce jeudi 18 janvier 2018, effectivement, les Professeurs Thierry Landu et Ndaywel, au nom du Comité Laïc de Coordination (CLC), ont rappelé à tous les adhérents leur mot d'ordre qu'il faille marcher sans rien casser et sans considérer Policiers et autres éléments des forces de l'ordre comme des ennemis. Pour une réussite totale, le CLC appelle toute la population congolaise à battre le macadam à partir notamment de leur foyer et églises.

Le rendez-vous est maintenu et, par ailleurs, cristallise les regards. Qu'est-ce qui se passera ce dimanche ? Est-ce un bis repetita grandeur nature du 31 décembre 2017 ? Cela, d'autant que cette fois la mobilisation dépasse de lin simplement le seuil de l'Archidiocèse de Kinshasa.

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.