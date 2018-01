Cote d'Ivoire: Chan 2018 - Quelle équipe de Côte d'Ivoire face à la Zambie ce soir ?

Les Eléphants de Côte d'Ivoire remontent sur la pelouse du gigantesque stade de Marrakech ce jeudi 18 janvier, dans la soirée, en match comptant pour la deuxième journée du Chan (groupe B).

Battus par la Namibie (0-1) lors de leur sortie inaugurale, les Eléphants de Côte d'Ivoire ont obligation de gagner face à la Zambie s'ils veulent espérer continuer l'aventure marocaine. Une option délicate pour le sélectionneur Kamara Ibrahim dont la formation a été très moyenne, et qui devra bander les muscles pour accrocher son premier succès.

Coach "Kamso" qui a eu une trêve de trois jours, a dû trouver les mots justes pour remettre son groupe d'attaque. Ce qui est sûr, les Ivoiriens, même s'ils n'ont pas montré grand-chose dans l'ensemble du jeu, peuvent envisager avec optimisme la suite de la compétition. Mais pour cela, il faudra que le technicien ivoirien des Eléphants locaux revisite les cartes dans certains secteurs de son groupe.

Ne pas "griller" trop vite son dernier rempart

Les Eléphants auraient fait un nul "heureux" qu'on lui aurait tiré une fière chandelle. Zadi Blé Hortalain a tenu les buts ivoiriens pendant tout le temps de la rencontre. Il n'aura fallu qu'une petite hésitation et une sortie hasardeuse sur coup de pied arrêté (90+3) pour que le portier des vert et rouge alimente les conversations d'après match, en partie à cause du but concédé.

S'il est tout autant vrai que Cissé Abdoul Karim, son successeur dans les perches des Eléphants locaux, a aussi du talent, Kamara Ibrahim devrait lui renouveler sa confiance pour ne pas avoir à affaiblir son bastion défensif qui, somme toute, aura été la seule satisfaction du groupe ivoirien face à des modestes Namibiens.

Le milieu ivoirien, là où il manque vraiment de la créativité

Si les Eléphants veulent gagner cet après-midi, la Côte d'Ivoire devra présenter un entrejeu à la fois dense et créatif pour permettre aux attaquants de se régaler. Car de toute évidence, le milieu ivoirien demeure le véritable problème du sélectionneur Kamara Ibrahim.

Déjà mis en difficulté par le forfait de Diabaté Inza, coach "Kamso" devra trouver un remplaçant au relayeur du Fc San Pedro. Ce ne sont pas les hommes qui manquent dans ce secteur. Avec Zouzoua Pacôme, Essis Aka Baudelaire, Sylla Banfa, Brou Manassé ou encore le jeune Angbandji Alex, l'entrejeu ivoirien regorge de bons joueurs. Reste maintenant à l'ancien latéral du Stade d'Abidjan de mieux redistribuer les cartes pour que chacun joue son rôle.

Une attaque qui fait rêver, mais qui a besoin d'un déclic

La division offensive ivoirienne est bien étoffée. De Zan Bi Roland, Yao Alphonse à Togui Mel en passant par Diomandé Mamadou et autres Sanogo Vieira, les attaquants ivoiriens font rêver. Mis en mal face à la Namibie, en partie par un milieu totalement amorphe, un premier but, ce soir, pourrait vite réveiller la boulimie offensive des attaquants ivoiriens.

Pour cela, ceux qui auront la confiance du sélectionneur devront "mouiller" le maillot. S'ils sont servis à propos, des joueurs comme Yao Alphonse, Zan Bi Roland qui n'ont pas vraiment besoin d'assez d'espace, peuvent faire la différence et remettre les Eléphants dans le sens du second tour.

Pour rappel, la dernière opposition entre Ivoiriens et Zambiens au cours d'un Chan remonte à 2009. Lors de cette 1ère édition du Chan organisée en terre ivoirienne, un triplé de Given Sungluma avait permis à la Zambie de l'emporter sur les Eléphants locaux (3-0) le 22 février 2009. Le sélectionneur Wedson Nyirenda de la Zambie viendra certainement avec pour objectif de récidiver et consolider sa position de leader face aux Eléphants.