Congo-Brazzaville: Port autonome de Brazzaville - Les travailleurs réclament des meilleurs salaires

Le Port autonome de Brazzaville, à l'instar des autres entreprises publiques et secteurs du pays, traverse une situation économique difficile marquée par une dette sociale d'environ 1,2 milliard FCFA. Il ressort que le malaise est dû en partie à la baisse des activités portuaires et de la crise pétrolière.

À l'issue de leur récente assemblée générale tenue le 12 janvier à Brazzaville, les syndicats du Port autonome de Brazzaville et ports secondaires ont dénoncé des manquements susceptibles d'entraver le climat social au sein de cette entreprise publique. Il s'agit, entre autres, du blocage des avancements en échelon et en grade des agents conformément à la convention collective ; de la non-revalorisation du point d'indice 140.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.