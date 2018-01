Congo-Brazzaville: Chan Maroc 2018 - Des jeunes Ponténégrins saluent la victoire des Diables rouges

Après la victoire du onze national, le 16 janvier au Maroc face aux Lions indomptables du Cameroun, 1 à 0, en match de clôture de la première journée du championnat d'Afrique des nations (Chan) réservé aux joueurs locaux, les jeunes de Pointe-Noire l'ont félicité l'encourage d'aller de l'avant.

Très fiers de leur sélection nationale locale, les jeunes de Pointe-Noire qui s'étaient rassemblés devant des écrans dans les rues pour la soutenir ont vivement salué sa victoire, lui demandant de poursuivre dans cet élan. « Nous sommes très fiers de notre équipe nationale pour l'honneur qu'elle nous a fait et à tout le Congo. Sincèrement, après le nul vierge entre l'Angola et le Burkina Faso dans notre poule D, nous attendions la victoire des Diables pour prendre la tête du groupe. Nos frères ont joué sans complexe », a indiqué l'élève Jacques Boumba.

De Servais Marthy Mfira, pensionnaire d'une équipe de la deuxième division, a été, quant à lui, surpris de la victoire congolaise. «Je m'attendais à un match nul, parce qu'au début de la rencontre, les Diables rouges jouaient plus en défense qu'en attaque. Dans ces conditions, il est difficile de marquer les buts. Mais le but intervenu à la 73e mn nous a surpris. Nous souhaitons la deuxième victoire des Diables rouges, le samedi, face au Burkina Faso pour passer au deuxième tour de la compétition », a-t- il dit .

Un autre jeune, Enoch Fresnay Miamina, s'est dit très content quoiqu'il n'ait pas vécu le penalty de Junior Makiessé. « J'ai suivi le match, je m'attendais à notre victoire mais je n'ai pas eu le courage de vivre le penalty. Ce sont les ovations des gens qui étaient autour de moi qui m'ont rassuré la réalisation de Makiessé », a-t-il déclaré.

Pour le prochain match des Congolais, Enoch Fresnay Miamina demande à l'entraîneur d'améliorer son attaque avant de féliciter les défenseurs et les milieux de terrain qui ont bien joué. Mais les excentrés ont eu des difficultés pour attaquer la surface. « L'avant-centre Engombé et le dossard 13 n'ont pas brillé. Je demande à l'entraîneur de revoir son attaque et de faire un brassage de joueurs de tous les départements lors des prochaines échéances pour donner la chance à tous les joueurs évoluant dans le championnat national d'intégrer un jour l'équipe nationale», a martelé Enoch Miamina.